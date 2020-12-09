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影／直擊今年第一道曙光？阿里山小火車票明早開放預訂
每年元旦前夕至阿里山迎接曙光的遊客如過江之鯽，上山小火車車票一位難求，阿里山林業鐵路及文化資產管理處
提醒民眾林業鐵路祝山線將於明天上午9時起開放團體電話預訂，18日上午6時起開放個人網路訂票，單程、來回票皆可選擇，出遊的旅客切莫錯過!
阿里山小火車祝山線規畫，為滿足大量旅客乘車需求，將加開班次，元旦凌晨2時10分起開行共14班次；往年僅能在搭車前1日下午到車站預購，為提供便利購票服務，林鐵票務系統將開放所有車次網路提前訂票，旅客可事先選擇搭乘車次及時間，減少排隊購票的負擔。
林鐵及文資處處長黃妙修表示，旅客於網路訂票付款完成後，只要在發車時間前皆可至林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票，倘若向隅，仍可於各車站現場購買。
為分流購票人潮，阿里山林業鐵路援例於10日上午9時起至16日下午4時止，開放30人以上團體電話預訂，可預訂搭車時間為2時10分至5時整共10班列車，每班次訂票張數為30張至100張，每通電話以200張訂票為限，共1,000張團體票。
個人票將於本月18日上午6時開放網路訂票，所有班次皆可預訂，搭車時間為2時10分至6時20分共14班次，共開放1,400張個人票另保留至少2,500張車票，於12月31日下午1時至5時及元旦凌晨1時40分起於阿里山車站售票，每人每次限購10張。
預購票或有相關問題請至阿里山林業鐵路網路訂票系統訂票（https://afrts.forest.gov.tw）或致電致電阿里山車站05-2679200。
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