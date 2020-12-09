受新冠疫情、反送中夾擊！邱淑貞老公潮牌集團大虧近百億將下市

上市15年的香港I.T Limited集團，在多季的虧損之下，除了先前的短暫停止市場股票買賣後，日前更宣布要收購非創辦人所持有的股票，完成集團私有化，替下市做準備。

香港I.T Limited集團，由已退出螢光幕的女星邱淑貞老公沈嘉偉創立，旗下擁有多個自有知名品牌包含A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape、FIVE CM、:CHOCOOLATE和FRED PERRY等，更代理超過300多個品牌，被認為是街頭潮流先驅。並在15年前集資上市，巔峰時期，股價一度逼近6港元，不過自此以後逐漸走下坡。日前，透過官網更宣布要以每股3港元來買回非創辦人所持有的股票，預計要砸下約13億元完成私有化的程序，這同時也表示曾經風光一時的I.T Limited集團將要退市。

不過，在此之前，I.T Limited集團的衰微早有跡象，10月所提出的財報就顯示截至今年8月31日為止，營收與去年同期相比就虧損了約31.9%，達到約27.3億港元（約合台幣99.6億元）。其中又以香港地區受挫最嚴重，直接大跌50.9%，I.T Limited集團表示公司正經歷前所未見的挑戰，包括電子商務平台的變革，導致消費者喜好和購物行為出現結構性變化。報告中沒提，但受到2019年開始的反送中運動，以及今年爆發的新冠肺炎疫情，對I.T 集團於香港及中國市場都帶來重擊。

在同一份公告也指出，未來I.T Limited集團旗下業務，將會從原先的自創、國際品牌操作，在重組之後，將分為品牌經營和其他經營業務。而針對集團私有化，I.T集團的台灣分公司則表示，目前零售不會有任何影響，原先的計畫也會繼續推進。