阿妹台東跨年演唱會必擠爆 鐵公路飛機疏運看這邊

歌手張惠妹(阿妹)今年回鄉舉辦「2021台東跨年演唱會」，交通部說，預期將有大量人潮進出台東地區，已積極與主辦單位台東縣政府研商聯外疏運及活動地點周邊交通管制，完成協調鐵公路及空運加開班次與規畫交通動線。

一、在鐵路運輸方面：

(一)前往台東方向，已請台鐵加開台北(7:15、9:30、11:00)往台東3列次、高雄(13:53)往台東1列次共計4列次，再搭配原有定期班次(26列次)，已符合縣政府所預估約有15,292人次使用鐵路運輸需要。 (二)針對散場時段亦要求台鐵加開列車，協助民眾返家： 1.凌晨時段：台東(2:30)往玉里及台東(2:20)往大武區間車各1列次。 2.早上時段：台東(6:15)往樹林及台東(6:48)往新左營對號列車各1列次 (三)另於台東站備妥區間車預備編組(EMU500型)，可因應散場時段旅客人潮，機動加開列車。 (四)為慶祝南迴鐵路電氣化通車及鼓勵民眾元旦假期多利用大眾運輸工具，12月23日起至110年1月3日止，提供行經南迴線列車(含跨線列車、元旦連續假期加開班次)全票、孩童票五折優惠。

二、在公路運輸方面：

(一)台東市區公路客運尖峰時間加密為每30分鐘一班次： 1.往返台東轉運站及台東火車站【8172】路線增開6班次。 2.往返台東轉運站及台東機場【8128】路線增開6班次。 3.往返台東轉運站及知本森林遊樂區(經知本火車站)【8129】路線增開10班次。 (二)增開高雄─台東直達臨時公路客運路線，在元旦假期間原則每日往返4班次，票價優惠刻正評估中。 (三)台東在地有腳部分，搭乘公路客運前往臺東地區可持客運票根至12家指定租賃業者享汽車最高折200元、機車折50元的租車優惠。

三、空運方面，請民航局因應台東跨年演唱會，已協調航空公司增開台北-台東加班機及放大機型，共計16架次，增加1,256個座位數，不過在12月30日、12月31日台北往台東及1月3日台東往台北方向，目前已訂位客滿。

四、在道路管制方面：

(一)由於台東跨年演唱會會場鄰近省道台11線，公路總局已規劃替代路線(台9線-台11乙線)及配合設置標誌導引牌面，以利非前往會場之民眾避開車多路段，替代路線如附圖1。 (二)另公路總局已配合台東縣政府4處停車場規畫需求，協助整地。 (三)為再協助台東縣政府規劃跨年演唱會周遭交管措施，亦責請運輸研究所與台東縣政府協商，並就其專業提供相關交管規畫意見，如外地車輛進入市區之攔截與當日演唱會舉行前，分階段進行交通管制等措施。