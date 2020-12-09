雲林一女性工作者染愛滋 衛生局籲尋芳客快篩檢

雲林縣一名女性工作者上月腸胃不適到醫院治療，進而發現愛滋病成陽性反應，雲林縣衛生局今呼籲過去半年曾與性工作者發生無套性行為的尋芳客，應主動儘快接受愛滋篩檢。

雲林縣衛生局長曾春美今天表示，這名女性工作者為中年人，在雲林縣多個鄉鎮的八大行業工作，曾在106年接受愛滋病篩檢，當時為陰性。

這名女性工作者上月因腸胃不適到醫院就診，醫護人員在其口腔內發現有念珠菌感染而抽血檢查，初篩即是陽性，進一步檢查，病毒量破百萬傳染力強。

雲林縣衛生局接獲通報，立即通知她接受治療、不得再接客，並要求她的固定性伴侶前往篩檢，同時發布緊急篩檢通報。

雲林縣衛生局呼籲，過去半年曾與性工作者發生無套性行為的尋芳客，應在愛滋病空窗期3個月後主動接受愛滋篩檢，並建議6個月後再追蹤一次。

雲林縣衛生局表示，全縣20鄉鎮市衛生所、台大雲林分院、虎尾若瑟醫院皆提供免費、可匿名的愛滋病毒篩檢服務，篩檢結果若呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介就醫，過程絕對保密維護隱私，且感染者只要穩定服藥控制體內愛滋病毒量，健康狀況可與常人無異。

若有相關疑問可撥打24小時免付費防疫專線1922，或雲林縣衛生局疾病管制科05-5373488洽詢。