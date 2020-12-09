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趙無極一幅畫可抵台灣一年交易稅！ 藝品擬採分離課稅

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
兩年前香港蘇富比拍賣會上，趙無極一幅畫作拍出近台幣20億，買家和賣家都來自台灣。記者陳宛茜／翻攝
兩年前香港蘇富比拍賣會上，趙無極一幅畫作拍出近台幣20億，買家和賣家都來自台灣。記者陳宛茜／翻攝

立院教委會今審議「文化藝術獎助條例修正草案」，上午進行詢答，立委質詢焦點在於草案藝品交易稅制的改變。過去藝品交易採併入綜合所得稅，修法草案則改採分離課稅徵納，引起兩派立委爭論。一派認為這會造成稅負不公平，成為富人避稅管道。一派則說這會吸引國際拍賣會回流台灣、促進台灣藝術產業發展、也讓台灣本土藝術家得以立足國際。

此一修正草案規定文物或藝術品之財產交易所得，得採分離課稅方式徵納，並明定單一稅率。在中華民國境內辦理文物或藝術品之展覽、拍賣活動按其成交價額之6%為所得額，依20%稅率扣取稅款，免依所得稅法規定課徵所得稅。

過去因藝術品拍賣動輒數百萬，若按所得稅累進稅率，單價高的拍品稅率遠高過採分離課稅的香港和中國大陸，且必須申報畫作讓藏家卻步，導致許多賣家將藏品送拍國外。若改採分離課稅，藝術品交易稅為單一稅率1.2%，並在買賣時課稅、藏家不必申報畫作，可保護隱私，鼓勵藏家在台灣買賣畫作。

根據國稅局統計，台灣2019全年度拍賣總額只有 23 億，香港卻有 400 億。文化部長李永得估計，若改分離課稅，第一年台灣拍賣總額將增加三成，第二年增加一倍。

但立委曾銘宗、賴士葆等人認為，此修正草案將讓藝品交易稅遠比房屋成交稅還低，將成為富人避稅的主要管道，同時影響政府稅收。另一派立委如黃國書、吳思瑤等人則認為，必須從健全藝術產業發展來看。

「採用分離課稅是提供政府向富人課稅的途徑，而不是幫富人降稅」，黃國書認為，併入綜合所得稅計算的藝品交易稅制，讓富人買賣藝品時寧可選擇參加香港舉辦的拍賣會，「政府根本徵不到交易稅」，修法才能讓政府徵到更多稅賦。他舉例，兩年前香港蘇富比拍賣會上，趙無極一幅畫作拍出近台幣20億，買家和賣家都來自台灣。若此畫在台灣交易，政府光一幅畫可課稅兩千多萬，而如今台灣藝品交易稅收一年也只有兩千萬。

拍賣會 蘇富比 文物 藝術家

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