聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中正大學團隊研發全新試劑 30秒即能測出登革熱
全球近39億人口處在登革熱的影響範圍，但目前沒有特效藥或疫苗，只能仰賴醫院給予緩解症狀的支持性療法，中正大學研發團隊從預防醫療出發，發想新型登革熱病毒檢測試劑，希望提高檢測試劑的耐溫程度、降低保存門檻，在30秒得到檢測結果。
台灣近2年約有500至600個登革熱病例，在2014、2015年更爆發前所未有的登革熱大流行，造成6萬多人感染、200多人死亡，而全球則將近39億人口處在登革熱的影響範圍，足見登革熱在傳染病上的嚴重性。
目前登革熱檢測方式有兩種，傳統核酸檢測需要數小時才能得知結果，而市面上的試劑則需要30分鐘，中正大學iGEM團隊開發的試劑原型經過實驗測試，從滴入樣本到顯示結果約30至60秒即能完成，希望能加速篩檢，為病人爭取治療時間，也能及早做預防社區傳染的措施。
中正大學iGEM團隊從預防醫療出發，發想新型登革熱病毒檢測試劑，能有效提高檢測試劑的耐溫程度、降低保存門檻，目前已研發這項試劑原型。
團隊成員利用3D列印製作試劑盒外殼，只要血液樣本滴入試劑盒的一端，與試劑的奈米金結合後流到測試線，如果含有病毒，試劑就會呈現兩條紅線。
中正團隊成員陳珏翰利用大腸桿菌製造多肽鏈，大量生產試劑原料，除了降低成本，多肽鏈的長度介於胺基酸和蛋白質之間，結構簡單，比起抗體更不易受到環境酸鹼值或溫度影響，試劑保存期也較長。
研發團隊在實驗之餘，也走出實驗室與民眾交流，發現大多民眾輕忽登革熱的嚴重性，成員黃湘雁說，「台灣是高齡社會，而老人正好是登革熱高風險族群。」
因此研發團隊也和嘉義布袋戲劇團合作拍攝登革熱宣導影片，找來長輩用台語幫忙錄製防治宣導，用說故事的方式讓民眾更容易認識登革熱及提高警覺性。
▌延伸推薦：
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言