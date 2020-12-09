影／中正大學團隊研發全新試劑 30秒即能測出登革熱

全球近39億人口處在登革熱的影響範圍，但目前沒有特效藥或疫苗，只能仰賴醫院給予緩解症狀的支持性療法，中正大學研發團隊從預防醫療出發，發想新型登革熱病毒檢測試劑，希望提高檢測試劑的耐溫程度、降低保存門檻，在30秒得到檢測結果。

台灣近2年約有500至600個登革熱病例，在2014、2015年更爆發前所未有的登革熱大流行，造成6萬多人感染、200多人死亡，而全球則將近39億人口處在登革熱的影響範圍，足見登革熱在傳染病上的嚴重性。

目前登革熱檢測方式有兩種，傳統核酸檢測需要數小時才能得知結果，而市面上的試劑則需要30分鐘，中正大學iGEM團隊開發的試劑原型經過實驗測試，從滴入樣本到顯示結果約30至60秒即能完成，希望能加速篩檢，為病人爭取治療時間，也能及早做預防社區傳染的措施。

中正大學iGEM團隊從預防醫療出發，發想新型登革熱病毒檢測試劑，能有效提高檢測試劑的耐溫程度、降低保存門檻，目前已研發這項試劑原型。

團隊成員利用3D列印製作試劑盒外殼，只要血液樣本滴入試劑盒的一端，與試劑的奈米金結合後流到測試線，如果含有病毒，試劑就會呈現兩條紅線。

中正團隊成員陳珏翰利用大腸桿菌製造多肽鏈，大量生產試劑原料，除了降低成本，多肽鏈的長度介於胺基酸和蛋白質之間，結構簡單，比起抗體更不易受到環境酸鹼值或溫度影響，試劑保存期也較長。

研發團隊在實驗之餘，也走出實驗室與民眾交流，發現大多民眾輕忽登革熱的嚴重性，成員黃湘雁說，「台灣是高齡社會，而老人正好是登革熱高風險族群。」

因此研發團隊也和嘉義布袋戲劇團合作拍攝登革熱宣導影片，找來長輩用台語幫忙錄製防治宣導，用說故事的方式讓民眾更容易認識登革熱及提高警覺性。