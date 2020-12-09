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影／無助水情 曾文水庫上午進行人工增雨 多下0.1毫米
水情不佳，中南部水庫儲水率持續下滑，人利署今天上午10點把握東北季風及南方低壓水氣等條件，施放人工增雨劑，降雨量僅0.2 毫米，對於水情助益不大，南區水資源局表示，明年一期作停灌，供水已不那麼緊張，但還是呼籲要節約用水，撐到明年5月底汛期來臨。
12月份後南部進入枯水期，幾乎無明顯降雨，水利署今天把握可能降雨機會，進行人工增雨，可惜效果還是有限。
南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區上午9點降雨量為0.1毫米，10點施放增雨劑後也僅多下0.1毫米，累計降雨量為0.2毫米。
曾文水庫今天上午蓄水率約剩22.2%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量僅剩1.6億立方公尺，南化水庫近7千7百多萬立方公尺，台南單日公共用水約96至97萬立方公尺，目前從曾文水庫系統日出水50萬立方公尺，南化水庫日出水約40萬公尺，每天從高雄支援清水約16萬立方公尺是機動調度，預計年底增援到20萬立方公尺，將水僅量留在水庫中，以度過枯水期。
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