水情嚴峻！桃園有機會免全面停灌 竹苗愈來愈不樂觀

水情吃緊，旱災中央災害應變中心今天召開第四次工作會報，農委會農田水利署表示，依據目前判斷，桃園比較有機會不用全面停灌，但新竹、苗栗水情愈來愈嚴峻，台中近期也沒有有效降雨，未來台中、桃竹苗是否停灌，可能會一併做決策。

今年遭逢旱災，桃竹苗二期稻作史無前例在抽穗期停灌，嘉南明年一期稻作日前也宣布停灌，目前花東、高屏地區水情審慎樂觀，雲彰投吃緊，但透過精密配水、輪流灌溉跟相關抗旱措施應可「過關」，台中位於水情臨界點有些危險，桃竹苗也要持續觀察。

農水署長蔡昇甫今天表示，最近一、兩周左右，只有石門水庫灌區出現比較有效的降雨，大概每天都有增加1%蓄水量、約200多萬公噸，有效蓄水量為1億1200萬公噸，假如可以達到1億8千萬公噸左右，桃園地區就有機會不用全面停灌。

蔡昇甫說，竹苗水情依舊愈來愈嚴峻，台中這幾周也沒有有效降雨，只有今天開始出現有效降雨，但也必須一直下雨、或者雨勢更大才有機會。

蔡昇甫說，台中是否停灌，有可能跟桃竹苗合併一起做決策，因為明年1月育苗、2月插秧，因此12月下旬時做決策應該適合。