水庫2波人工增雨作業 苗栗降下小雨15毫米
桃竹苗水情持續吃緊，水利署昨天下午3點25分、今天上午10點，2度啟動地面施放暖雲焰劑人工增雨作業，其中在苗栗縣明德水庫集水區今天凌晨2點起持續降雨約8個小時，平均降下約15毫米雨量，紓緩旱象有限。
水利署評估氣象條件，昨天下午3點25分在石門、寶二、永和山、明德水庫，今天上午10點在曾文、石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫，燃放2支焰劑，實施人工增雨，苗栗地區今天凌晨2點持續降雨，但雨勢不大，直到上午10點停止，明德水庫集水區平均降雨15毫米。
農田水利署苗栗管理處指出，今天下雨對於水情幫助有限，分析苗栗灌區明年一期作供灌，今年12月底前所需雨量約需320毫米，氣象分析機率小於10%，一期作供灌水情不樂觀。
苗栗縣主要水庫，永和山水庫目前有效蓄水量918.35萬立方公尺、蓄水率30.6%，明德水庫有效蓄水量200.31萬立方公尺、蓄水率16.3%，鯉魚潭水庫有效蓄水量4093.68萬立方公尺、35.7%。
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