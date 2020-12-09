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全台現做冰品稽查 哈根達斯存放過期鮮奶遭揪出

中央社 / 台北9日電
冰淇淋示意圖。 圖／ingimage
冰淇淋示意圖。 圖／ingimage

食藥署今年針對國內現做冰品業者展開稽查，哈根達斯桃園經國店被查出存放逾期鮮奶，台南市「家鄉豆花庄」則被驗出剉冰的冰塊原料衛生標準違規，均依法開罰。

衛生福利部食品藥物管理署今年展開「109年度現場調製冰品稽查抽驗專案」，共稽查105家冰品業者，查核重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、食品業者應保存產品原材料、半成品、成品來源文件查核；另抽驗183件冰品及其原料檢驗衛生標準及食品添加物，今天公布稽查結果。

在冰品及其原料抽驗方面，哈根達斯桃園經國店（台灣通用磨坊股份有限公司-桃園經國店）被查出違法存放逾期鮮奶，台南市「家鄉豆花庄」用來製作剉冰的冰塊原料衛生標準違規，台南市「八秀商行」 未投保產品責任險，均由地方政府衛生局依食安法規定裁處。

根據「食品安全衛生管理法」第15條規定，食品逾有效日期者，依法可開罰新台幣6萬至2億元罰鍰；違反衛生標準者依法可罰3萬至300萬元罰鍰，違規業者已由地方衛生單位開罰。

在食品業者登錄、食品良好衛生規範準則方面，發現部分業者的從業人員未依規定辦理體檢、冷藏（凍）庫未有溫度監測及作業區清潔度不佳等，經所轄衛生局限期改正後，均已複查合格。

衛生局 冰品 抽驗

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