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下肢靜脈曲張勿輕忽 併發症有致命性靜脈血栓

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
部立嘉義醫院醫師林老生表示，下肢靜脈曲張勿輕忽。圖／院方提供
部立嘉義醫院醫師林老生表示，下肢靜脈曲張勿輕忽。圖／院方提供

52歲鄭姓男子患有下肢靜脈曲張已多年，2年前曾在診所接受硬化劑治療，但數個月後又復發。一周前他突覺右腿下部有紅腫、熱、痛現象，因止痛藥治療無效到醫院就診，發現下肢重度靜脈逆流併表淺靜脈血栓，緊急進行微創靜脈內雷射燒蝕及血栓切除手術，術後右腿腫痛很快消除，隔天順利出院。

75歲吳姓婦人雙腿熱紅水腫已困擾近一年，因醫院檢查顯示心臟及腎臟功能正常，持續在感染科接受抗生素治療，但情況並未改善反發生全身藥疹，檢查發現雙腿下部已有脂皮硬化、發炎指數稍高，但白血球數正常外，雙下肢有重度靜脈逆流。經安排微創靜脈內雷射燒蝕手術後，雙下肢熱紅水腫明顯改善，不需服用抗生素及消炎藥。

衛福部嘉義醫院心臟外科兼靜脈曲張特診醫師林老生說，下肢靜脈曲張俗稱浮腳筋，病因是靜脈內瓣膜閉合不全，以致站立時下肢靜脈逆流及靜脈高血壓，臨床上表徵及症狀每位病人雖皆不盡相同，但久站或久坐後雙腿沉重、腫脹痠痛、瘙癢、半夜抽筋卻是常見的共同症狀。

明顯的浮腳筋目視即可診斷，但肥胖少運動的年長者如上述吳阿嬤，則要借助靜脈超音波、靜脈血流檢查才能正確診斷靜脈逆流嚴重度及可能的靜脈血栓，併發症包括常被誤診為淋巴水腫的下肢非感染性蜂窩性組織炎、自發性靜脈瘤破裂大出血、難癒性腿部潰瘍以及致命性的靜脈血栓。

林老生說，坊間的硬化劑注射除了短暫不確定的美容效果，不但無法根治，且隱藏過敏、色素沉著、及靜脈血栓的風險。有百年歷史的傳統靜脈剝除手術，因傷口大又多、出血量較多、術後疼痛度和感染風險也較大；根據他過去施行1500多例微創靜脈內雷射燒蝕手術的經驗，此手術不但可根除下肢靜脈逆流，病人滿意度也高達95%。

林醫師指出，下肢靜脈曲張是下肢靜脈逆流及靜脈高血壓的產物，不只是美觀問題，且會影響全身血液循環。輕者腿部腫脹、蜂窩性組織炎、大出血、難癒性潰瘍、及心臟回流缺血胸悶，重者靜脈血栓造成致命肺栓塞；微創靜脈內雷射手術則治癒率高、併發症風險低。

手術 靜脈曲張 水腫

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