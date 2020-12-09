搶雨水！石門水庫水量再創枯水期新高 寶山水庫燄劑增雨

水利署今天上午10點過後，陸續在曾文、石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫，視天氣狀況準備執行人工增雨，寶二水庫己經在10點過後，從地面往空中放焰劑，希望能在水庫集水區讓雨層水氣凝結，讓雨水落在集水區提高水庫蓄水量。

新竹地區枯水期要撐到明年3月、桃園4月，中央預計本月15日前後宣布中部地區明年一期稻作是否休耕，桃竹苗要到月底才會宣布。外界關心一旦休耕後，石門水庫有效蓄水量是否可以讓民生、工業用水撐過枯水期？北區水資源局評估，未來石門水庫蓄水量（率）如果能穩定維持在1.1億噸（55％）以上，新竹春雨3月又能準時報到，桃竹苗的供水可以「放心一點」，但還是要節約用水，而且夜間減壓、工業用水節省5%的管控不變。

北水局表示，新竹地區的水源來寶山和寶二水庫、頭前溪龍恩堰和小型水廠，石門水庫也另外送水至自來水公司平鎮給水廠，每天再送往新竹7.7萬噸的自來水，水公司從平鎮另外有一條到新竹重要專管工程，預計月底能完工，屆時初期試壓就可以送水，到正常運轉階段每天最大量可以送20萬噸的自來水給新竹地區用戶。

石門水庫6日蓄水量寫下枯水期新高1.1億噸，今天中午11點過後水位233.62公尺，有效蓄水量（率）1.14億噸（57.8％），比前一天微升。目前桃園民生、工業用水每天供水仍維持約124萬噸，入流量170萬噸上下。