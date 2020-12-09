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難耐過敏鼻炎困擾 妙齡女雷射手術揮別擾人症狀

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
下鼻甲雷射手術在診間即可進行。圖/長安醫院提供
下鼻甲雷射手術在診間即可進行。圖/長安醫院提供

一名37歲女子從小鼻子過敏，只要變天、溫差大就會發作，打噴嚏、流鼻水是家常便飯，嚴重時甚至眼睛會腫起來。由於藥物治療效果不彰，耳鼻喉科醫師黃俊嘉為他進行「下鼻甲雷射手術」，只需15到20分鐘在門診時即完成治療，有效改善了她的過敏情形。

這名女患者表示術後果真鼻塞不見，且減少過敏藥物的使用，對醫師表示感謝。

黃俊嘉說，由於飲食習慣及空氣汙染的影響，現代人很多都有過敏的困擾。

過敏性鼻炎症狀非常多，從鼻塞、鼻涕到流鼻水、打噴嚏到眼睛紅腫，嚴重時往往衛生紙不離手，鼻子擤到紅腫都無法好轉，有些人甚至會有耳朵癢、皮膚搔癢等症狀，每每影響工作與社交，造成日常生活上諸多不便。

他說，過敏症狀最先大多以藥物治療，然而一旦藥物治療效果不彰，建議患者可以透過手術積極治療，改善症狀及生活品質。

黃俊嘉說，下鼻甲雷射手術是以雷射能量射向肥厚或慢性發炎的下鼻甲黏膜。雷射熱能會破壞黏膜下組織的分泌細胞使鼻內分泌減少，也可使黏膜產生結疤反應而縮小體積、增加鼻腔的空間，以減少鼻塞、打噴嚏、流鼻水的症狀。

同時由於深層穿透的作用，對於鼻黏膜表面的傷害反而較小，可以保持鼻甲黏膜的完整性，不會引起萎縮性鼻炎。

他說，手術最大優點為健保給付，可在門診進行，手術當天完成即可回家，不必住院。

而且手術時間短，約15到20分鐘即可完成，加上出血風險較傳統手術低，傷口疼痛很輕微，恢復時間也較傳統手術短。術後可緩解鼻塞症狀約一年，是一種安全、有效且便利的手術。

黃俊嘉提醒民眾，由於現今醫學技術越來越進步，微創手術的普及也讓更多人傾向採取手術來改善過敏性鼻炎，然而任何手術都伴隨風險，術前的門診諮詢是不可省略的重要步驟，只有經過耳鼻喉科醫師的專業評估，才能夠將手術風險降至最低，而且為患者量身訂作治療策略，才能達到最好的治療效果。

微創手術 患者

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