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1到3月壽星住60飯店驚喜折扣多 高鐵還加贈半價車票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵飯店聯票「你生日．我招待」攜手60家飯店，1到3月壽星住房即享專屬禮遇，再贈半價乘車券。圖／高鐵提供
高鐵飯店聯票「你生日．我招待」攜手60家飯店，1到3月壽星住房即享專屬禮遇，再贈半價乘車券。圖／高鐵提供

國旅正夯，台灣高鐵公司持續透過異業結盟帶動國民旅遊風潮，特別攜手60家飯店合作推出「你生日．我招待」壽星住房專案。高鐵說，明年凡1到3月壽星入住合作飯店，除了可享高鐵「飯店聯票」加購高鐵車票7折起優惠，還可再享飯店為壽星提供的多重專屬禮遇；旅客在生日當天入住本次專案合作飯店，更將特別加碼，贈每位壽星超值生日大禮─高鐵標準車廂對號座半價乘車券乙張，歡迎旅客把握機會。

高鐵說，高鐵飯店聯票提供旅客飯店住宿+高鐵車票的優惠組合，不但飯店選擇多樣化，更適用多種飯店推出的旅遊主題和優惠方案。旅客透過與高鐵合作的飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票，一次解決交通及住宿二大需求，節省旅遊規劃的寶貴時間，不僅是說走就走、輕輕鬆鬆「搭高鐵・遊台灣」的最佳選擇，更是最深受自助旅行旅客喜愛的高鐵熱銷旅遊商品。

高鐵表示，「你生日．我招待」飯店聯票壽星住房專案，除享飯店提供的住房以及高鐵車票7折起優惠外，1到3月壽星更可依照入住飯店的不同，享有各種專屬禮遇。

例如：選擇入住台北國賓飯店的旅客，壽星住房專案一晚只要4788元，即可立即升等行政尊榮客房，除贈送迎賓水果、免費minibar與鳳梨酥（六入）外，還可享館內Ahmicafe和牛啾啾牛排雙人套餐；入住台南晶英酒店海東客房一晚4999元起，專案旅客可享生日專屬客房佈置、生日蛋糕，加購晶英貴賓廊Happy Hour（精緻小點及酒精性飲品無限暢飲）享兩人同行買一送一，生日當週入住再加碼免費升等小西門套房。

高鐵表示，明年1月1日到3月31日壽星於生日當天入住「你生日．我招待」專案精選合作飯店，除加購高鐵車票享7折起優惠外，並可於完成旅程後再加碼獲贈高鐵標準車廂對號座半價乘車券乙張（2月8日至2月18日春節期間入住不適用贈券優惠），歡迎旅客把握機會踴躍選購，生日時安排一場專屬於自己的高鐵超值旅行。

高鐵 車廂

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