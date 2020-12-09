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嬤讓2歲孫吃生魚片狂吐？醫生喊母湯「這兩種人別碰生食」

聯合新聞網 / 綜合報導
生魚片是經典的日本美食，很多饕客很愛吃，醫生提醒有兩類人「最好別吃生魚片」，以免身體不適。 圖片來源／ingimage
生魚片是經典的日本美食，很多饕客很愛吃，醫生提醒有兩類人「最好別吃生魚片」，以免身體不適。 圖片來源／ingimage

生魚片是經典的日本美食，冰涼滑嫩的特殊口感，沾著芥末醬油，饕客忍不住一口接一口。但你知道，不是所有人都能吃生魚片嗎？，柚子小兒科診所院長陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」分享一個案例，全家四口一起吃生魚片，三個大人沒事，兩歲小孩卻不適就醫，還在門診現場吐得一塌糊塗。

他說，日前有一家爸媽、阿嬤帶著將滿兩歲的小孩來看病，小孩在診間狂吐，陳木榮詢問：「昨天或今天有吃什麼比較奇特的食物嗎？」，只見媽媽雙手抱胸翻白眼怒問：「這個年紀可以吃生魚片嗎？」。醫生一問之下，才知道一家人中午去知名海鮮餐廳參加喜宴，小孩想吃生魚片，媽媽覺得不妥，但阿嬤護孫：「只要不沾芥末醬，他喜歡盡量吃沒關係」，但吃了太多生魚片的後果，小孩回家狂吐，只好抱來看醫生。

陳木榮醫師提醒，「請不要讓五歲以前的孩子吃生魚片」，根據美國食品藥物管理局FDA資料，孕婦跟小孩免疫系統比較弱，比較容易被食物中的微生物感染，請務必讓孕婦跟小孩吃煮熟的食物。

PO文一出，回響熱烈，「感受媽媽的無奈，無知的長輩都說吃一口沒有關係啊」、「我連生菜沙拉都還不給我女兒吃呢！即將滿四歲了」、「為什麼敢讓這麼小的孩子吃生魚片？我連半熟蛋都不敢給孩子吃了」、「阿嬤大絕招：我以前也是把你們這樣帶大的啊」、「我懷孕38周時來兩片生魚片，結果當晚肚子痛的以為我要生了」、「2歲吃生魚片...只要號稱媽媽的應該都會翻白眼」、「這個時候爸爸不是應該先要出來擋嗎？」

生魚片 喜宴

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