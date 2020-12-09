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打疫苗前先強化體質 中醫詢問度高是這個

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
義義縣衛福部朴子醫院中醫李昌諴博士指出，利用「三九貼」由中藥對穴位產生熱刺激，可發揮內病外治的效能，達到治病與防病及預防秋冬舊疾復發功效。圖／朴子醫院堤供
義義縣衛福部朴子醫院中醫李昌諴博士指出，利用「三九貼」由中藥對穴位產生熱刺激，可發揮內病外治的效能，達到治病與防病及預防秋冬舊疾復發功效。圖／朴子醫院堤供

新冠肺炎疫情全球蔓延，冬至前後是1年中寒氣最盛時候，此時是調養人體虛寒體質最佳時機。傳統醫學有「冷在三九，熱在三伏」觀念，三九天是指冬至後連續3個9天，人體虛弱陽氣調養恢復之後，人體抗病能力也會增強。

義義縣衛福部朴子醫院中醫李昌諴博士說，「冷在三九」此時利用「三九貼」由中藥對穴位產生熱刺激，將熱能與藥氣經皮膚傳導進入穴位，可調節經絡與臟腑氣血，發揮內病外治的效能，達到治病與防病及預防秋冬舊疾復發功效。

李昌諴指出，研究顯示三伏天與三九天進行穴位敷貼，透過貼敷藥物對人體的刺激可提高人體的干擾素γ（IFN-γ）濃度 (減少發炎及過敏反應)，並降低過敏反應引發的免疫球蛋白IgE，調節免疫T細胞（TH1/TH2）的比例，進而增加人體免疫力。

三九貼日期及治療期間「一九」：21日（21日到25日一周內貼敷）；「二九」：30日（28到31日貼敷）；「三九」：明年1月8日（1月4日到15日貼敷）；「加強貼」：明年1月18日（18日到22日貼敷）。

三九貼是藥性溫熱藥餅貼製成，有活血作用，因此孕婦，1歲以下嬰兒，有感冒喉嚨痛咳嗽等症狀不適合，另皮膚有蟹足腫體質、貼敷部位要避開傷口，或皮膚容易過敏者要慎用。成人每次接受三九貼藥餅的時間可調整約2到3小時取下，小朋友0.5到1小時為宜。

三九貼後若待冷氣房不宜溫度調太低，避免洗冷水澡或游泳，以免降低敷貼藥效。敷貼藥餅期間，飲食減少攝取冰飲、生冷水果、辛辣、海鮮及菸酒，宜多喝溫開水，以清淡食物為主。

貼三九貼藥餅，除穴位敷貼，可另再依個別體質服用中藥處方調理，搭配溫熱中藥茶飲與泡腳或泡湯，裡應外合，內外兼治。不僅可調理身體調養氣血，還可減少季節變換引起過敏的頻率。達到預防醫學的效果。

冬至

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