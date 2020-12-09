快訊

竹聯寶和會涉館長槍擊案 新北檢警逮到幕後老大

該買美元了嗎？彭博：技術指標顯示暫時「貶過頭」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵猴硐瑞芳通車前列車停駛資訊看這！退票不扣手續費

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
瑞芳-猴硐間事發地點處因連日豪雨發生邊坡滑動，造成東西正線路線不通。圖為台鐵局人員搶通畫面。圖／台鐵局提供
瑞芳-猴硐間事發地點處因連日豪雨發生邊坡滑動，造成東西正線路線不通。圖為台鐵局人員搶通畫面。圖／台鐵局提供

台鐵瑞芳-猴硐間因連續豪雨造成邊坡滑動影響，目前東西正線路線不通，預告13日清晨5時恢復單線雙向通車。

台鐵通車前列車行駛變更計畫如下：

(一)對號列車部分

(1) 樹林往宜蘭、花蓮、台東方向之列車，樹林→宜蘭間停駛。

(2) 羅東、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3) 西部往東部跨線列車，七堵=宜蘭間停駛，另由宜蘭特開。

(4) 東部往西部跨線列車，宜蘭=七堵間停駛，另由七堵特開。

(5) 12月9至12月12日增開5410次樹林=七堵，(樹林按410次時刻07:33開，以下照延行駛)，沿途停靠樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵等站。

(6) 12月9日至12月13日，部分列車增停如下：

1. 441次增停鹿野、關山、池上、富里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安、羅東、宜蘭等站。

2. 324次增停鹿野站。

3. 203次增停南澳站、和平站。

4. 401次增停南澳站、東澳站。

(7) 因編組運用關係全區間停駛車次如下:

1.樹林=台東642次。

2.樹林=花蓮605、212、241次。

3.樹林=蘇澳262、261次。

4.台東=花蓮611次。

(8) 另因編組運用關係部分區段停駛車次如下：

1次(觀光列車) 花蓮→宜蘭→台北間停駛。

2次(觀光列車) 台北→宜蘭→花蓮間停駛。

另12月11日 2次(觀光列車)行駛區間改為礁溪-花蓮-台東-高雄-台北間行駛。

(二)區間車部分

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

(三)公路接駁

(1)瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，自5時30分至23時止，昨18時止統計共開行客運99班車、疏運旅客約718人；累計共開行客運653班車、疏運旅客約6,577人。

(2)交通部已請公路客運業者協助加開台北=宜蘭、花蓮間班車以疏運旅客，昨14時止統計共開行客運671班車、疏運旅客約12,345人；累計共開行客運7,656班車、疏運旅客約169,620人。

因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址：

https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站

相關票務措施補充說明如下：

【退票手續費】：自12月4日起旅客持受影響區間未使用乘車票辦理退票，比照天然災害不扣手續費（全額退費）。因路線搶通時間尚無法確定，考量旅客行程規畫亦受影響，故在中斷路線恢復通車之前，凡旅客持受影響區間之乘車票（包含當日乘車票、預售票及團體票）申請退票一律不收退票手續費。例如：於12月9日辦理乘車日1月3日台北往宜蘭退票，如退票當天路線仍未搶通則不扣手續費。前述車票如符合本案免收退票手續費但已扣手續費者，得憑退票證明退還已收手續費。

【TR PASS】：本次路線中斷視同天災，考量環島旅程於該區間有旅行之不便性，TR PASS使用期涵蓋中斷期間者，得延長1天使用，例如指定啟用日期為11日（3日券有效期至13日），則延長使用期至14日。

【定期票】：本次路線中斷雖立即啟動公路接駁、惟考量多趟列車停駛、列車班次密度有限、公路接駁不便、旅客有改搭其他運輸工具通勤等因素，為維護旅客權益、減少旅客損失，凡定期票跨越受影響區間者，比照颱風依路線中斷天數延長使用效期，例如：旅客持有效期12月1日至12月30日宜蘭-台北定期票，如路線於12月13日恢復單線通車，則可延長定期票使用期限9天，至明年1月8日。

台鐵

延伸閱讀

台鐵瑞芳猴硐段中斷 受影響定期票延至搶通

怕搶修延期 新北市議員諾爭平溪接駁經費

猴硐搶修指揮官回應質疑：不知土石堆裡面是什麼狀況？

猴硐段邊坡搶修汙水排入河 台鐵：土石清運量下修

相關新聞

台鐵猴硐瑞芳通車前列車停駛資訊看這！退票不扣手續費

台鐵瑞芳-猴硐間因連續豪雨造成邊坡滑動影響，目前東西正線路線不通，預告13日清晨5時恢復單線雙向通車。

理財小幫手成血汗錢小偷 提醒這10件事千萬不該讓理專做

理專盜用存摺、印章領款層出不窮，曾經是最信賴的理財小幫手，卻成了血汗錢小偷，金管會搜羅理專過往不法情事，訂定「理專十誡」，《天下》整理出千萬不該讓理專做的10件事。

今全台有雨！大雨炸北北基宜 入冬最強冷空氣週日報到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天全台有雨，明天才會轉迎風面降雨，下周日又有冷...

打疫苗前先強化體質 中醫詢問度高是這個

新冠肺炎疫情全球蔓延，冬至前後是1年中寒氣最盛時候，此時是調養人體虛寒體質最佳時機。傳統醫學有「冷在三九，熱在三伏」觀念...

健康你我他／多吃蔬果 少吃辛辣、炸物

人不能離群索居，人際互動是常態，一副整潔得宜的外表是禮貌，一口清新的氣息更是提升個人質感與品味的充分且必要條件。

孕媽9成有痔瘡困擾！ 5方法緩解

痔瘡是肛門疾病中常見的毛病，常在排便用力時，肛門附近的血管叢會膨起脹大向外突出。俗稱「十男九痔」，但十個孕媽也是九個痔？...

AI預測心梗 未來只要看「眼底」

未來可能只要一張「眼底圖」即可揪出身體內潛在的疾病。長庚醫療團隊與台塑企業合作，計畫在三年內透過眼底AI技術，觀察眼底的...

健康主題館／運動高風險族 掌握3大危險因子

台灣運動風氣漸盛，有人變得更健康，也有人因此受傷。只要健康、不要傷害的運動該怎麼進行？

一期稻作停灌範圍是否擴大 旱災應變中心9日討論

近日東北季風帶來降雨，挹注北部水庫，不過中南部水情仍吃緊。旱災中央災害應變中心明天將舉行第四次工作會報，水利署表示，會中...

豆作職人認證 嘉市府：飲品標示不實最高可裁400萬元

嘉義豆奶攤負責人郭姓男子涉嫌在嘉義市東區開設地下工廠，製造、販賣「豆作職人」飲品，檢警查出，飲品上頭ISO、投保責任險等...

癌友有福了！台灣癌症基金會首創線上借髮

愛漂亮的筱丹於今年2月確診乳癌，在先生和家人的關心與照顧下，樂觀地面對癌症，但治療過程中嚴重掉髮，讓她相當沒有自信，不願...

彰化「逆時中」將被重罰 食安雙冠卻獲4千多萬獎勵

彰化縣衛生局辦理的萬人健檢被衛福部認定違法，將開罰10萬元到100萬元，讓衛生局的士氣為之低迷，不過，卻也傳來好消息，行...

熱門新聞

福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

台男交25歲奇葩女友！與父洗澡到國中 還摟抱親哥吻嘴

遭董座性騷女學生親上線！6年後看到福灣巧克力仍不舒服

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

性騷事件延燒慘遭合作廠商切割 福灣道歉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。