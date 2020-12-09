台鐵猴硐瑞芳通車前列車停駛資訊看這！退票不扣手續費

台鐵瑞芳-猴硐間因連續豪雨造成邊坡滑動影響，目前東西正線路線不通，預告13日清晨5時恢復單線雙向通車。

台鐵通車前列車行駛變更計畫如下：

(一)對號列車部分

(1) 樹林往宜蘭、花蓮、台東方向之列車，樹林→宜蘭間停駛。

(2) 羅東、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3) 西部往東部跨線列車，七堵=宜蘭間停駛，另由宜蘭特開。

(4) 東部往西部跨線列車，宜蘭=七堵間停駛，另由七堵特開。

(5) 12月9至12月12日增開5410次樹林=七堵，(樹林按410次時刻07:33開，以下照延行駛)，沿途停靠樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵等站。

(6) 12月9日至12月13日，部分列車增停如下：

1. 441次增停鹿野、關山、池上、富里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安、羅東、宜蘭等站。

2. 324次增停鹿野站。

3. 203次增停南澳站、和平站。

4. 401次增停南澳站、東澳站。

(7) 因編組運用關係全區間停駛車次如下:

1.樹林=台東642次。

2.樹林=花蓮605、212、241次。

3.樹林=蘇澳262、261次。

4.台東=花蓮611次。

(8) 另因編組運用關係部分區段停駛車次如下：

1次(觀光列車) 花蓮→宜蘭→台北間停駛。

2次(觀光列車) 台北→宜蘭→花蓮間停駛。

另12月11日 2次(觀光列車)行駛區間改為礁溪-花蓮-台東-高雄-台北間行駛。

(二)區間車部分

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

(三)公路接駁

(1)瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，自5時30分至23時止，昨18時止統計共開行客運99班車、疏運旅客約718人；累計共開行客運653班車、疏運旅客約6,577人。

(2)交通部已請公路客運業者協助加開台北=宜蘭、花蓮間班車以疏運旅客，昨14時止統計共開行客運671班車、疏運旅客約12,345人；累計共開行客運7,656班車、疏運旅客約169,620人。

因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址：

https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站

相關票務措施補充說明如下：

【退票手續費】：自12月4日起旅客持受影響區間未使用乘車票辦理退票，比照天然災害不扣手續費（全額退費）。因路線搶通時間尚無法確定，考量旅客行程規畫亦受影響，故在中斷路線恢復通車之前，凡旅客持受影響區間之乘車票（包含當日乘車票、預售票及團體票）申請退票一律不收退票手續費。例如：於12月9日辦理乘車日1月3日台北往宜蘭退票，如退票當天路線仍未搶通則不扣手續費。前述車票如符合本案免收退票手續費但已扣手續費者，得憑退票證明退還已收手續費。

【TR PASS】：本次路線中斷視同天災，考量環島旅程於該區間有旅行之不便性，TR PASS使用期涵蓋中斷期間者，得延長1天使用，例如指定啟用日期為11日（3日券有效期至13日），則延長使用期至14日。

【定期票】：本次路線中斷雖立即啟動公路接駁、惟考量多趟列車停駛、列車班次密度有限、公路接駁不便、旅客有改搭其他運輸工具通勤等因素，為維護旅客權益、減少旅客損失，凡定期票跨越受影響區間者，比照颱風依路線中斷天數延長使用效期，例如：旅客持有效期12月1日至12月30日宜蘭-台北定期票，如路線於12月13日恢復單線通車，則可延長定期票使用期限9天，至明年1月8日。