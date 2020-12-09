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全台有雨！大雨炸北北基宜 入冬最強冷空氣下周二報到

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今全台有雨！大雨炸北北基宜 入冬最強冷空氣週日報到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天全台有雨。聯合報系資料照
今天全台有雨。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天全台有雨，明天才會轉迎風面降雨，下周日又有冷空氣報到，是入冬以後最低溫。目前氣象局已針對北北基發布大雨特報。

氣象局說，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

吳德榮說，今晨截至5時雲林以北及東半部已有降雨，以迎風面北部、東北部較明顯。

吳德榮說，今晨各地低溫大致與昨晨類似，有升有降，差別約僅1度左右；截至5時平地最低氣溫：北部約16度（桃園楊梅區15.5度、新北石門區15.9度，新竹新豐鄉16.0度）；中部約17度（南投南投市16.8度），南部約17度（高雄內門區17.4度）；東半部約17度（宜蘭羅東鎮16.6度）。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今至明晨、低層盛行東北季風，中層水氣持續移入，各地皆有降雨機率；北部及東半部雨勢較大，中南部雖受背風沉降的抑制，仍有冬季少見的降雨。

吳德榮說，冷空氣白天起緩慢減弱，但因雲多降雨、北台濕涼，其他地區亦明顯轉涼。各區平地氣溫如下：北部16至21度、中部17至25度、南部18至26度、東部17至26度。 

吳德榮說，明天白天至下周日上午東北季風及冷空氣逐日減弱，氣溫逐日小幅緩升，北台仍是濕涼的天氣。迎風面北部及東半部有局部雨，中層水氣減少，背風面中南部轉多雲時晴、近山區偶有零星飄雨的機率。 

吳德榮說，下周日下午至下周三另一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降；下周二的清晨、夜間及下周三清晨，氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫。但是否能達大陸冷氣團(氣象局≦14度)的強度？模式模擬仍在微調中，需要持續觀察。

吳德榮 氣象局 低溫 天氣動態

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