導遊、飯店員工搶考長照居服員證照 領照後僅三成願做

印尼移工暫禁兩周來台，讓長照人力更顯窘迫，長照機構業者指出，由於居服員在長照2.0的薪資結構優於1.0，月薪可達四萬多，不少照服員培訓自費班，一下子就額滿，不少學員為受疫情而失業的飯店、旅遊人員，不過，｢上完課後，實際跟預期仍有落差｣，落地服務比率只有三成多，長照人力還是不足。

長照政策上路後，勞動部107年起除了委託各縣市政府代辦照服員訓練班，機構業者也可自辦自費訓練課程，一般為期12天，涵蓋50小時核心課程、30小時臨床實習、10小時實作與評量，結業後就能成為合格照服員。

三重中興醫院護理之家今年召開五期照服員培訓自費班，班班額滿，台灣長期照護關懷協會理事長林家秀指出，新冠疫情影響觀光業，今年來，從事旅行業的導遊、飯店從業人員報名上課人數明顯增加。

士林靈糧堂社會福利協會發展處處長倪頌慧表示，協會今年起開設自費班訓練課程，兩期下來，確實有一定比例的學員從事觀光行業，「部分是因為自己家人遇到長照需求，正好在轉業或待業，乾脆自己學。」

不過，取得證照，不代表願意服務，業者統計，學員拿到證照，就地服務比率僅約三成多。

老吾老執行長游麗裡表示，照服員在長照2.0的薪資結構比1.0優，以複合型服務中心(B級)，照服員平均月薪四萬多，可能比旅遊、飯店的行政人員還高，會想投入照服員並不意外，但能不能做長久，又是一回事。

針對長照照服人力不足，長照司副司長周道君表示，依據照服員法定配置，以日照機構來說，若全部照顧全失能者，法定配置比例約1:10(一名照服員照護10名被照顧者)；若全為失智者則為1:6，混和型為1：8，住宿型機構則是五床配一名，以今年來說，全台照服員法定配置名額約6萬，全台已在場域服務的照服員已突破6萬5000人，以法定配比來看，是可以滿足50-60萬的長照人口。