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腸病毒疫情緩升 乾洗手無法預防

中央社 / 台北8日電

衛生福利部疾病管制署今天說，腸病毒疫情仍在低點，但近期疫情緩升，社區也有腸病毒71型活動。疾管署防疫醫師林詠青表示，乾洗手無法防腸病毒，建議以肥皂濕洗手。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在記者會表示，監測資料顯示，上週（11月29日到12月5日）國內腸病毒門急診就診共計5956人次，較前一週（5516人次）上升，近期疫情呈緩升。

郭宏偉表示，社區腸病毒檢出以克沙奇A群為多，但仍有腸病毒71型活動。今年累計5例腸病毒併發重症確定病例，都是感染腸病毒71型，近3年（公元2017年到2019年）同期分別為18例、35例與67例。

林詠青表示，腸病毒傳染力強，除嬰幼兒，青少年甚至成人都有感染可能，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆。酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效預防方法為正確勤洗手並維持良好衛生習慣。

林詠青說，家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所與室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；如果身體不適，應在家休息。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如果發現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速到大醫院治療。

腸病毒指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分多種型別，共數十種以上，目前小兒麻痺病毒已在台灣根除，腸病毒病人都是感染其他腸病毒造成，其中以感染腸病毒71型最容易導致嚴重併發症，5歲以下幼兒為重症高危險群

腸病毒 疫情 小兒麻痺

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