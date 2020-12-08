快訊

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

《金色夜叉》的台灣之旅：男性復仇小說竟成文學名著？

防虐待動物 小綠人健康食品動物試驗須事先審查

中央社 / 台北8日電

國內的健康食品須獲衛福部「小綠人」標章，才能宣稱保健功效，但健康食品的動物試驗方法屢遭動保團體批評。食藥署今天宣布，未來須事先審查，確保沒有虐待動物才能展開試驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告修正「健康食品安全評估方法」，即日起生效，但考量實務執行面及因應緩衝，公告生效日起2年內的查驗登記申請案適用修正前公告方法。

食藥署食品組科長楊依珍接受媒體訪問時表示，這次修正共有3大重點，首先是明訂健康食品安全評估試驗應符合食藥署訂定公告的「非臨床試驗優良操作規範」，或其他經主管機關認可國際組織或國家公告的優良實驗室操作（GLP），且試驗執行前須事先經過執行單位的試驗動物照護及使用委員會或小組審查通過以確保不會有涉及虐待動物的狀況發生。

其次，增訂實驗執行單位及執行人的相關規範，楊依珍說，包括試驗物質給予途徑、劑量範圍及組織病理檢驗項目等相關規範；第三，合併並刪除非必要試驗，落實試驗動物減量。

楊依珍說，食藥署早在前幾年就考慮與國際接軌，跟進健康食品安全評估考量試驗動物福祉的3R精神，包括取代（Replace）、減量（Reduce）及實驗精緻化（Refine），透過這次修法一併入法嚴管，未來業者若不符規定，一律不予審核通過。

食藥署 食品安全 衛福部

延伸閱讀

防疫戴口罩皮膚變差！「痘痘貼」的用法你用對了嗎？

總氮量未達「釀造」標準 三醬油挨批標示不實挨罰四萬元

動物試驗屢遭批殘忍 食藥署改「小綠人」評估方法

食藥署宣布回收兩項藥品 希敏克膜衣錠及華喘嚀錠

相關新聞

衛福部新制催生首家牙醫醫院 無法設其他醫科門診惹怨

我國從民國70年代起就設置「牙醫醫院」設置標準，在法規催生下，今年八月業者於北市設立全台首家牙醫醫院，近期不少家牙醫診所...

醫材價格天花板奏效 健保署公布哪些降最多、漲最多

台灣醫療改革基金會今開記者會指出，健保署與醫學會訂定自付差額醫材收費極端值之後，194筆收費直接漲到極端值，疑似把極端值...

氣候劇變天災規模漸大 防救災系統也需與時俱進

氣候劇變讓天災規模越來越大，所帶來的災害也越來越難以預估，以往建立的災害預報、防治等技術，必須因時、因地制宜，方能有效減少生命財產的損失。

豆作職人認證 嘉市府：飲品標示不實最高可裁400萬元

嘉義豆奶攤負責人郭姓男子涉嫌在嘉義市東區開設地下工廠，製造、販賣「豆作職人」飲品，檢警查出，飲品上頭ISO、投保責任險等...

癌友有福了！台灣癌症基金會首創線上借髮

愛漂亮的筱丹於今年2月確診乳癌，在先生和家人的關心與照顧下，樂觀地面對癌症，但治療過程中嚴重掉髮，讓她相當沒有自信，不願...

彰化「逆時中」將被重罰 食安雙冠卻獲4千多萬獎勵

彰化縣衛生局辦理的萬人健檢被衛福部認定違法，將開罰10萬元到100萬元，讓衛生局的士氣為之低迷，不過，卻也傳來好消息，行...

新冠未歇…腸病毒又來 北市某班級一次通報6例

台北北投區某學校傳出1年級學生高達10名學生通報腸病毒案例，其中一班高達6例，北市衛生局表示，該班級明日起停課5天，預計...

桃園累計1200萬竟忘兌領 這期發票中獎幸運兒快去領

今年9、10月統一發票最新開獎，桃園市首度開出2張特別獎1000萬元發票及1張雲端發票專屬獎100萬元，北區國稅局桃園分...

科技始終來自「牛」性 機器人擠牛乳產量增加15%

乳牛也會有脹奶的苦惱？農委會畜產試驗所導入擠乳機器人，取代人工早、晚各擠奶1次，平均1天可以到4.1次，乳量也可以增加1...

2021自行車旅遊年 參山處攜手八卦山業者再升級推國旅

後疫情時代國旅爆發，交通，部觀光局參山國家風景區管理處今年遴選八卦山56家觀光旅遊業者，提供相關輔導提升服務品質，並配合...

新冠肺炎疫情未歇 北市出現腸病毒停課案例

台北市加強防範新冠肺炎疫情之際，現在雖然非腸病毒流行期，但台北市某國小卻傳出有3個一年級的班級、共計8人通報腸病毒案例，...

電器業者逃漏1200萬元處理費 員工吹哨獲發240萬元

為鼓勵民眾檢舉惡意逃漏回收清除處理費的不法業者，環保署給予查獲追繳金額高達20%獎金，五年來收到136個檢舉案、核發33...

熱門新聞

降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

遭董座性騷女學生親上線！6年後看到福灣巧克力仍不舒服

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。