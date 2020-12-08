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癌友有福了！台灣癌症基金會首創線上借髮

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
癌友筱丹分享治療中掉髮的心情，希望能不用出門就借到假髮。圖／台灣癌症基金會提供
癌友筱丹分享治療中掉髮的心情，希望能不用出門就借到假髮。圖／台灣癌症基金會提供

愛漂亮的筱丹於今年2月確診乳癌，在先生和家人的關心與照顧下，樂觀地面對癌症，但治療過程中嚴重掉髮，讓她相當沒有自信，不願外出，所幸台灣癌症基金會提供租借假髮服務，讓她重拾信心；最近基金會進一步推出線上租髮服務，讓身體虛弱的癌友不用出門，就能借到假髮。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，在借假髮的癌友中，以女性族群為主，約佔97%、男性則佔3%；借假髮的年齡層，以41至50歲居多，約佔35%、其次則為31至40歲，約佔20%，這個年齡層的癌友為上有父母、下有小孩的「三明治族群」，可說是家庭中最重要的支柱，需持續工作或有社交需求，因此，特別在意掉髮造成的外觀改變及身心衝擊。

對於癌友來表示，一頂「醫療級假髮」市價動輒1萬元到3、4萬元，是一筆不小的支出；賴基銘表示，一頂醫療級假髮需要5至8束頭髮製作，製作經費3500元，平均每頂假髮借出使用約2人，就必須報廢，因此基金會持續製作假髮，需要捐髮條件為30公分以上、不燙不染，盼更多人能一起響應捐髮，捐助製作經費。

台灣癌症基金會發現，許多癌友因為距離遠、交通不便、治療中和體力虛弱，而無法親自前來借髮，為此，首創全台癌友假髮「線上」租借網站《愛借髮》。網站內假髮數量超過100頂、20多款，癌友如果無法親自租借，透過租借假髮簡單5步驟，就能輕鬆取得假髮。

筱丹丈夫開車載她去基金會據點，順利借到醫療級假髮，雖沒體驗到線上租借假髮的便利性，但她很開心，因為假髮透氣、服貼，戴上後相當自然，頭皮不會悶癢。

《愛借髮》全台癌友假髮「線上」租借網站：wig.canceraway.org.tw

癌症 掉髮

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