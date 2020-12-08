新冠未歇…腸病毒又來 北市某班級一次通報6例

台北北投區某學校傳出1年級學生高達10名學生通報腸病毒案例，其中一班高達6例，北市衛生局表示，該班級明日起停課5天，預計12月13日重返校園。

議員陳重文說，學校爆發腸病毒，許多家長向他反映，他電話都快打爆，認為學校現在著重新冠肺炎疫情防疫，忽略腸病毒，現在不是腸病毒好發期，學校仍應提高警覺。

衛生局接獲通報指出，自11月28日至12月3日期間，北投某學校有3個班級學生得到腸病毒，1年1班1例、1年2班3例、1年3班2例，12月4日增加1例，今天1年3班新增3例、1年4班多1例，新增4例，總計10個案。

衛生局表示，腸病毒停課基準為，7天之內，有1個班級，2名以上個案就達停課標準，現在並非腸病毒流行期，因此回到學校機制，由學校、家長、健康中心討論是否停課。

經了解，1年3班從12月9日開始停課5天，12月13日重回校；其他班級尚未決定是否停課。

衛生局表示，腸病毒沒有疫苗可以預防，所以勤於正確洗手、保持良好個人衛生習慣，減少被傳染的機會是預防的基本方法。

目前已要求病童依規定請假至少7天在家休息，痊癒再返校，同時進行班級環境消毒、衛教宣導；北投區健康服務中心店訪病童家長，衛教漂白水消毒常接觸物體表面及常洗手

衛生局指出，感染腸病毒後，一般3至5天會出現症狀，但多數感染者過幾天就會自然痊癒。腸病毒典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。

病程為7至10天，極少數個案，有可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症。