醫材價格天花板奏效 健保署公布哪些降最多、漲最多

台灣醫療改革基金會今開記者會指出，健保署與醫學會訂定自付差額醫材收費極端值之後，194筆收費直接漲到極端值，疑似把極端值當作「建議售價」。健保署指出，極端值的訂定促成19%筆醫材降價，平均降幅為10.5%，以心血管類降價最多，而漲價比例僅5%，平均漲幅為9.3%。漲價和降價最多的都是人工水晶體，一漲一降之間，收費已全面趨近於極端值。

健保署醫審及藥材組專門委員黃育文表示，比價網一萬多筆自付差額醫材資料中，在6月15到11月5日之間調降費用者有2005筆，以人工水晶體1722筆為最大宗（平均降幅9.9％），其中1302筆人工水晶體調降到極端值。

其他類別的降價，包括人工髖關節119筆（平均降幅10.3％）、調控式腦室腹腔引流系統46筆（平均降幅8.9％）、淺股動脈狹窄之塗藥裝置44筆（平均降幅39.3％）、冠狀動脈塗藥支架36筆（平均降幅6％）、人工心律調節器22筆（平均降幅10.6％）、生物組織心臟瓣膜14筆（平均降幅14.9％）、治療複雜性不整脈消融管2筆（平均降幅22.5％）。

調高費用的531筆資料，也是以人工水晶體308筆為最多（平均漲幅8.4％），其次是人工髖關節80筆（平均漲幅12.7％）、冠狀動脈塗藥支架39筆（平均漲幅3.9％）、調控式腦室腹腔引流系統30筆（平均漲幅8％）、生物組織心臟瓣膜29筆（平均漲幅6.3％）、淺股動脈狹窄之塗藥裝置23筆（平均漲幅10.8％）、人工心律調節器20筆（平均漲幅25.3％）、治療複雜性不整脈消融管2筆（平均漲幅1.7％）。

醫改會指出，健保署曾承諾公佈漲價歷程，但卻跳票，結果部分品項收費在短時間內大幅調漲，例如一家院所人工髖關節收費暴漲252%。健保署致電了解後表示，該院所說是不小心寫錯了。黃育文表示，健保署有監控院所收費的調整幅度，超過一定幅度會去了解，至於如何公佈供民眾參考，目前尚在研議中。