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新冠肺炎疫情未歇 北市出現腸病毒停課案例

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市加強防範新冠肺炎疫情之際，某國小傳出腸病毒疫情。圖／報系資料照
台北市加強防範新冠肺炎疫情之際，某國小傳出腸病毒疫情。圖／報系資料照

台北市加強防範新冠肺炎疫情之際，現在雖然非腸病毒流行期，但台北市某國小卻傳出有3個一年級的班級、共計8人通報腸病毒案例，其中1年級的一個班上出現4例，已經停課至12月13日，12月14日開始上課。

議員陳重文說，學校爆發腸病毒，但許多家長向他反映，他電話都快打爆，認為學校現在著重新冠肺炎疫情防疫，忽略腸病毒，現在不是腸病毒好發期，學校仍應提高警覺。

衛生局指出，學校通報是11月28日至3日期間，該校有3個班級、共計8人通報腸病毒，都一年級，其中一班1例、一班3例，另一班出現4例，今天停課。陳重文指出，對於一班出現3例，就建議應該停課。

目前校方請生病學童依規定請假在家休息至少7日待痊癒後返校，該校已進行班級衛教宣導及環境消毒，每日監測學生健康情形，提醒學生若出現症狀，須立即回報導師或校護，並就醫，避免疫情擴散。校方將持續追蹤疫情發展及監測最後1位個案發病日12月3日最大潛伏期至12月13日止，告一段落，如無新增個案即可解除。

教育局指出，若7日內同一班級有二名以上、含二名學生經醫師臨床診斷為手足口病或疱疹性咽峽炎時，得採停課措施，如達停課標準，由校方邀集家長代表及校內相關處室召開防疫會議研議是否停課。

停課 腸病毒 疫情

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