聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部新制催生首家牙醫醫院 無法設其他醫科門診惹怨

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部修改醫院設置標準，更明確規範牙醫醫院設置基準，目前已有一家業者成功設立牙醫醫院，其他業者正在躍躍欲試，但法規卻規定除了牙醫專科以外，不得設置其他醫科，使牙醫界認為治療困難個案時，恐會延誤治療時機。圖／本報資料照
衛福部修改醫院設置標準，更明確規範牙醫醫院設置基準，目前已有一家業者成功設立牙醫醫院，其他業者正在躍躍欲試，但法規卻規定除了牙醫專科以外，不得設置其他醫科，使牙醫界認為治療困難個案時，恐會延誤治療時機。圖／本報資料照

我國從民國70年代起就設置「牙醫醫院」設置標準，在法規催生下，今年八月業者於北市設立全台首家牙醫醫院，近期不少家牙醫診所躍躍欲試，依照衛福部規定，牙醫醫院僅需設置牙醫四項次專科以上、配有急診、住院病床等即可設置，但新規定中則要求牙醫醫院僅能提供牙科服務，不得設置其他西醫科別，引發牙醫界不滿，認為若處理有特殊需求的患者，開刀時出現併發症仍須後送一般醫院，不太合理。

德威國際口腔醫療體系創辦人、牙醫師公會全聯會前理事長陳義聰表示，日本一百多年前就設置牙醫醫院，台灣終於到今年才完成設置，牙醫醫院的催生，建立在國人日趨長壽、慢性疾病多，以及身障等特殊牙醫需求上，而牙醫醫院顛覆過往的醫院設置方式，以牙醫為主，西醫為輔，因次過去的規定多以西醫為主牙醫為輔，也導致牙醫醫院在設置困難重重。

牙醫師公會全聯會理事長王棟源表示，民眾對於牙醫醫院的設置恐會有所疑惑，事實上，隨著牙科醫學的進步，牙醫可以分為十大次專科，每一位牙醫師的專長各有不同，但要同時會十項次專科，其實是不太可能的。

舉例而言，身障患者的牙齒問題，就可能橫跨牙周病科、齒顎矯正科、牙體復形科等，又或是一般民眾最常見的智齒拔除，診所醫師恐無法處理，須轉診的大醫院，又或是意外引發的牙斷、牙裂等問題都必須要多個次專科會診治療。

王棟源表示，不過牙醫醫院的設置未站在民眾的立場思考，依照現行規定不得設置除了牙科以外的科別，將使牙醫醫院針對困難個案開刀時，若出現呼吸心跳問題，無一般專科醫師可支援，就得緊急後送，恐延誤就診時機。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，牙醫醫院甫設置，相關的配套都還在研議中，目前仍在觀察牙醫醫院運行的狀況，未來也不排除可以開放西醫科別於牙醫醫院設置，後續的配套還包含評鑑等相關內容。

牙醫 醫師 患者

延伸閱讀

衛福部認定彰化萬人血清調查違法 最高可罰百萬

彰化萬人血清調查確定違法 衛福部將開罰最重百萬

桃園牙醫師公會70周年園遊會 鄭文燦感謝推廣口腔保健

沒刷牙吃早餐，等同每天吃進10公克大便！牙醫：3個關於口腔你不知道的秘密

相關新聞

衛福部新制催生首家牙醫醫院 無法設其他醫科門診惹怨

我國從民國70年代起就設置「牙醫醫院」設置標準，在法規催生下，今年八月業者於北市設立全台首家牙醫醫院，近期不少家牙醫診所...

醫材價格天花板奏效 健保署公布哪些降最多、漲最多

台灣醫療改革基金會今開記者會指出，健保署與醫學會訂定自付差額醫材收費極端值之後，194筆收費直接漲到極端值，疑似把極端值...

新冠肺炎疫情未歇 北市出現腸病毒停課案例

台北市加強防範新冠肺炎疫情之際，現在雖然非腸病毒流行期，但台北市某國小卻傳出有3個一年級的班級、共計8人通報腸病毒案例，...

氣候劇變天災規模漸大 防救災系統也需與時俱進

氣候劇變讓天災規模越來越大，所帶來的災害也越來越難以預估，以往建立的災害預報、防治等技術，必須因時、因地制宜，方能有效減少生命財產的損失。

桃園累計1200萬竟忘兌領 發票中獎幸運兒快去領

今年9、10月統一發票最新開獎，桃園市首度開出2張特別獎1000萬元發票及1張雲端發票專屬獎100萬元，北區國稅局桃園分...

2021自行車旅遊年 參山處攜手八卦山業者再升級推國旅

後疫情時代國旅爆發，交通，部觀光局參山國家風景區管理處今年遴選八卦山56家觀光旅遊業者，提供相關輔導提升服務品質，並配合...

電器業者逃漏1200萬元處理費 員工吹哨獲發240萬元

為鼓勵民眾檢舉惡意逃漏回收清除處理費的不法業者，環保署給予查獲追繳金額高達20%獎金，五年來收到136個檢舉案、核發33...

農產外銷年尾及時雨！屏東芭樂、紅龍果外銷加拿大

今年受疫情衝擊，屏東上半年農產外銷受挫，月前接獲外銷訂單的好消息，屏東縣政府隨即協助擁有10年外銷芭樂經歷的「大和農特產...

國旅爆發！2021自行車旅遊年 參山處公布八卦山3條路線

後疫情時代國民旅遊爆發，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導八卦山脈觀光業者轉型，內容包含社群營運、line@教學、多元...

別錯過造訪「墾丁第一高山」 登頂坐擁無敵山海美景

屏東墾丁國家公園依山傍海，在為人熟知的水上遊憩活動外，墾管處規畫「墾丁第一高山」大母山的微登山路線，滿足愛親近山林的遊客...

兼顧日月潭排砂渾水發電 自來水公司明年遷移取水口

為改善日月潭水庫嚴重淤積問題，台電今年啟動水利排砂進行低濃度渾水發電，但地方居民惟恐造成放流尾水濁度飆高，影響水里溪出水...

影／宜蘭雨不停！民眾懶出門 捐血量大降鬧血荒

秋冬進入用血高峰，宜蘭因為連日雨下不停，影響民眾出門捐血的意願。目前血量入不敷出，不夠安全庫存量，就算捐血站努力辦捐血活...

熱門新聞

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。