衛福部新制催生首家牙醫醫院 無法設其他醫科門診惹怨

我國從民國70年代起就設置「牙醫醫院」設置標準，在法規催生下，今年八月業者於北市設立全台首家牙醫醫院，近期不少家牙醫診所躍躍欲試，依照衛福部規定，牙醫醫院僅需設置牙醫四項次專科以上、配有急診、住院病床等即可設置，但新規定中則要求牙醫醫院僅能提供牙科服務，不得設置其他西醫科別，引發牙醫界不滿，認為若處理有特殊需求的患者，開刀時出現併發症仍須後送一般醫院，不太合理。

德威國際口腔醫療體系創辦人、牙醫師公會全聯會前理事長陳義聰表示，日本一百多年前就設置牙醫醫院，台灣終於到今年才完成設置，牙醫醫院的催生，建立在國人日趨長壽、慢性疾病多，以及身障等特殊牙醫需求上，而牙醫醫院顛覆過往的醫院設置方式，以牙醫為主，西醫為輔，因次過去的規定多以西醫為主牙醫為輔，也導致牙醫醫院在設置困難重重。

牙醫師公會全聯會理事長王棟源表示，民眾對於牙醫醫院的設置恐會有所疑惑，事實上，隨著牙科醫學的進步，牙醫可以分為十大次專科，每一位牙醫師的專長各有不同，但要同時會十項次專科，其實是不太可能的。

舉例而言，身障患者的牙齒問題，就可能橫跨牙周病科、齒顎矯正科、牙體復形科等，又或是一般民眾最常見的智齒拔除，診所醫師恐無法處理，須轉診的大醫院，又或是意外引發的牙斷、牙裂等問題都必須要多個次專科會診治療。

王棟源表示，不過牙醫醫院的設置未站在民眾的立場思考，依照現行規定不得設置除了牙科以外的科別，將使牙醫醫院針對困難個案開刀時，若出現呼吸心跳問題，無一般專科醫師可支援，就得緊急後送，恐延誤就診時機。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，牙醫醫院甫設置，相關的配套都還在研議中，目前仍在觀察牙醫醫院運行的狀況，未來也不排除可以開放西醫科別於牙醫醫院設置，後續的配套還包含評鑑等相關內容。