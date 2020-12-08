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桃機2021年新桌曆亮相 竟首邀這些人入鏡

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供
桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供

2021年要到了，桃園機場公司今發表新年機場「微笑服務」桌曆。桃機說，首度邀請機場CIQS公務機關、航空公司、商業服務業者及承攬廠商夥伴入鏡當主角，搭配工作場景，呈現各單位貼心且專業的服務，期望藉此向今年為防堵新冠肺炎疫情堅守國門第一線的工作人員致敬，同時也增加印製數量致贈駐機場公民營單位及服務夥伴，透過真誠的微笑為彼此加油打氣。

機場公司表示，今年是公司成立10周年，卻也是開站40年來面臨最嚴峻挑戰的一年，受到疫情影響全球航空運量大幅下滑，嚴重衝擊桃園機場營運。截至10月底，客運量為725萬人次，較去年同期衰退八成二；航機起降為10萬架次，也較去年同期減少五成五；機場公司整體營收僅99億元，較去年同期減少四成九。

桃機說，即使外在環境艱困，公司仍持續與服務大聯盟超過3萬7千名工作夥伴，共同維持桃園機場全年24小時無休的服務。

桃機說，有別往年以機場設施為主題，今年機場公司以「微笑服務」作為主軸，1至12月內容分別為「服務台」、「貨機」、「旅客檢疫」、「清潔」、「航空警察」、「航空公司地勤」、「工程」、「動植物檢疫」、「排班計程車」、「保全」、「海關」、「免稅商店」與「緝毒犬」等人員工作場景，期望能讓旅客充分感受桃園機場以微笑出發的服務理念，其中機鼻艙門開啟彷彿張開嘴巴微笑的貨機、活潑的緝毒犬，更為桌曆增添不少趣味。

機場公司發言人洪玉芬表示，貼心服務獲得許多國際評比的肯定，例如2017年曾一舉獲得Skytrax「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」雙料冠軍。這些獎項的背後，來自各單位的通力合作。

洪玉芬說，2020年疫情嚴重衝擊航空產業，但機場工作人員還是堅守在自己的崗位上，維持各項服務的正常提供。這次機場公司特別以人物為主題，即是希望能鼓勵大家、激勵夥伴們共渡疫情難關。

桃機說，為回饋支持桃園機場的粉絲們，機場公司將於桃園國際機場臉書、Instagram粉絲專頁舉辦留言抽獎活動，要抽出共10位幸運粉絲致贈2021微笑服務桌曆，數量有限，網友們可千萬別錯過。

桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供
桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供
桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供
桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供
桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供
桃園機場2021年桌曆亮相。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 疫情 桃機

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