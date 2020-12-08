電器業者逃漏1200萬元處理費 員工吹哨獲發240萬元

為鼓勵民眾檢舉惡意逃漏回收清除處理費的不法業者，環保署給予查獲追繳金額高達20%獎金，五年來收到136個檢舉案、核發334萬元獎金，其中最大筆為電子電器類業者，內部員工檢舉業者逃漏1200萬元，收到240萬元獎金。

回收基管會執秘顏旭明說，五年來共收到136個檢舉案、核發334萬元獎金，其中單件獎金最多是240萬元，另有19件檢舉獎金在1萬元至100萬元之間，其餘都是1萬元以下。該件240萬元獎金的案件，業者是經營電子電器類產品，由內部員工提出資料檢舉，由於業者逃漏多年、最後補繳1200萬元，依規定要核發20%給檢舉人。

顏旭明說，目前136個檢舉案件當中，只有2件是內部申報，但其實負責申報的員工最了解公司有無逃漏，若不實申報最高可罰3年以下有期徒刑，因此若有老闆強迫不實申報更要檢舉，環保署會遵守保密規定，不讓檢舉人曝光，且一定會發放20%獎金。

廢清棄清理法第16條規定，製造及輸入公告應回收廢棄物的責任業者，應向主管機關辦理登記並按期申報營業（進口）量，繳納回收清除處理費。統計目前已登記的責任業者約3.9萬家，經查核發現，仍有應登記而未登記業者，或有短漏報情形。為防止責任業者短漏報繳回收清除處理費，維持產業競爭公平性，環保署每年委託會計師事務所查核外，也獎勵民眾檢舉不法。

依環保署訂定的「獎勵民眾檢舉責任業者逃漏回收清除處理費實施要點」，凡民眾提供確切具體證據，經查證屬實，可獲得追繳短漏金額的20%作為獎勵。民眾可透過傳真電話、書面郵寄、現場檢舉、上網檢舉及掃描QR code等多元管道。