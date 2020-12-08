家庭照顧者壓力大 社工師籲多愛自己一些

奇美醫學中心配合長照政策開辦家庭照顧者支持服務據點，盼能減輕家庭照顧者的負荷及壓力，社工師發現許多個案接受輔導後變得開朗許多，建議照顧者適時求助，多愛自己一些。

78歲的個案「阿慧阿姨」今天帶著患有失智症的90歲老伴回到奇美醫學中心向服務團隊成員致謝，她說，先生年輕時非常疼愛她，家庭日常生活和樂，但罹患失智症後性情轉變，有時會對她不理不睬，情緒失控時還會出言謾罵。

她說，4年多來看著先生失智狀況惡化，照顧先生之餘還要面對先生個性轉變的悲傷感，有時會感到心力交瘁，今年3月開始參加紓壓、照顧技巧訓練、輕旅行等活動，心情開朗許多，還可接觸很多新事物。

奇美醫學中心家庭照顧者服務計畫社工師林宛俞表示，阿姨有時會帶先生一起參加活動與課程，工作人員及其他照顧者們會協助關心先生的狀況，形成相互支持的環境，讓阿姨的照顧工作可以喘口氣。

林宛俞表示，根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣照顧者平均每天照顧時間約13.6小時，日積月累出現肌肉筋骨痠痛、失眠等影響健康狀況，還有與其他家人關係、社交關係、經濟狀況及憂鬱等問題。

她說，奇美醫學中心今年辦理30場家庭照顧者紓壓活動、4場紓壓輕旅行，安排製作粉彩指繪陶瓷杯墊、溏心蛋製作、玩色畫布鐘等活動，照顧者與被照顧者一起完成作品時，往往都會和其他人開心互動。

林宛俞表示，照顧者常會有一種迷思，認為自己的家人由自己照顧最好，但常會忽略自己本身的身體狀況，導致自己身體也變差，進而無法繼續照顧，衍生更多問題，建議照顧者在長期照顧過程中也要保有自己的生活，好好吃、好好睡、要運動，壓力大時要適時求助，善用外部資源。