農產外銷年尾及時雨！屏東芭樂、紅龍果外銷加拿大

今年受疫情衝擊，屏東上半年農產外銷受挫，月前接獲外銷訂單的好消息，屏東縣政府隨即協助擁有10年外銷芭樂經歷的「大和農特產品生產合作社」，以及今年首次以火龍果外銷加拿大的「大龍王農場」出口，並在今天上午一同舉辦「2020屏東芭樂及紅龍果外銷加拿大儀式」，共有珍珠芭樂8公噸、紅心芭樂1.6公噸、紅龍果3.2公噸集貨裝櫃，將銷往加拿大超市通路。

「大和農特產品生產合作社」理事主席郭丈禎表示，往年外銷芭樂每個月可達每箱10公斤共2千箱的果品，今年大約減少一半的銷量，但在幾周前接獲縣府外銷訂單，宛如迎來今年外銷困頓的一場及時雨。

「大龍王農場」業者劉奎麟坦言，過去主要外銷大陸，但今年受疫情影響，導致果品多半在國內滯銷，如今能接到加拿大外銷訂單，不僅能彌補先前無法外銷的損失，也希望透過穩定的外銷通路，來幫助農產生產調節，還能預防生產過剩導致價格下跌風險。

縣長潘孟安表示，今年要達成以往果品外銷量有困難，但仍有部分果品外銷明顯增加，因此，只要維持農產品質，一旦運輸恢復，屏東的農產品在國際上仍有很強的競爭力。