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國旅爆發！2021自行車旅遊年 參山處公布八卦山3條路線

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
二水自行車出租店接受輔導重建品牌創新遊程。圖／參山國家風景區管理處
二水自行車出租店接受輔導重建品牌創新遊程。圖／參山國家風景區管理處

後疫情時代國民旅遊爆發，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導八卦山脈觀光業者轉型，內容包含社群營運、line@教學、多元支付、電子票券等，今天也公布八卦山三條自行車旅遊路線，包括「卦山風光之旅」、「鄉村樂活之旅」、「鐵道田園之旅」，為明年2021自行車旅遊年暖身。

老店不再抗拒數位轉型，參山處表示，觀光的趨勢是越在地越國際，今年遴選八卦山56家食、宿、遊、購、行等觀光業者輔導，其中26家內容包含品牌重建、場域擘劃、平面規劃、招牌設計、入口示意等，也因應智慧觀光時代來臨，協助30家業者進行數位轉型，由數位輔導員採小班授課教學，讓老店也能有新行銷思維。

參山處舉例指出，二水唯一一家自行車出租店原打算另作其他規劃，在輔導團隊的努力下，協助自行車業者意象設計改善，以及重新編排自行車旅遊路線圖，讓在地唯一一家自行車租賃業者可以繼續營業，提供自行車租賃服務，讓遊客透過自行車的視角，來一趟二水地區田園休閒農業之旅。

三條路線中「卦山風光之旅」從彰化縣立圖書館➜八卦山大佛風景區➜八卦山天空步道➜不老泉卦山月圓景觀餐廳➜139線景觀道路➜八卦山賞鷹平台。

鄰近美食有好食雞養雞場－馥禾餐飲鋪、黑公雞風味餐廳、淘米樂蔬食園地館、空幾何自然時蔬百匯、全香肉乾彰化本舖、寶珍香餅舖等。

「鄉村樂活之旅」行程則有真姊PURE FOOD➜新和春醬油漬物工廠➜福井食堂➜樂活襪之鄉博物館➜台灣手套博物館➜長青自行車道。

「鐵道田園之旅」從二水車站➜二水自行車出租店➜二水老街➜謝東閔故居➜二水自行車道➜源泉火車站➜林先生廟➜八堡圳公園➜四季農園➜大丘園休閒農場。

交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導八卦山脈觀光業者參與工作坊課程，由品牌建置觀念重新出發。圖／參山國家風景區管理處
交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導八卦山脈觀光業者參與工作坊課程，由品牌建置觀念重新出發。圖／參山國家風景區管理處

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