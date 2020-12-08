國旅爆發！2021自行車旅遊年 參山處公布八卦山3條路線

後疫情時代國民旅遊爆發，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導八卦山脈觀光業者轉型，內容包含社群營運、line@教學、多元支付、電子票券等，今天也公布八卦山三條自行車旅遊路線，包括「卦山風光之旅」、「鄉村樂活之旅」、「鐵道田園之旅」，為明年2021自行車旅遊年暖身。

老店不再抗拒數位轉型，參山處表示，觀光的趨勢是越在地越國際，今年遴選八卦山56家食、宿、遊、購、行等觀光業者輔導，其中26家內容包含品牌重建、場域擘劃、平面規劃、招牌設計、入口示意等，也因應智慧觀光時代來臨，協助30家業者進行數位轉型，由數位輔導員採小班授課教學，讓老店也能有新行銷思維。

參山處舉例指出，二水唯一一家自行車出租店原打算另作其他規劃，在輔導團隊的努力下，協助自行車業者意象設計改善，以及重新編排自行車旅遊路線圖，讓在地唯一一家自行車租賃業者可以繼續營業，提供自行車租賃服務，讓遊客透過自行車的視角，來一趟二水地區田園休閒農業之旅。

三條路線中「卦山風光之旅」從彰化縣立圖書館➜八卦山大佛風景區➜八卦山天空步道➜不老泉卦山月圓景觀餐廳➜139線景觀道路➜八卦山賞鷹平台。

鄰近美食有好食雞養雞場－馥禾餐飲鋪、黑公雞風味餐廳、淘米樂蔬食園地館、空幾何自然時蔬百匯、全香肉乾彰化本舖、寶珍香餅舖等。

「鄉村樂活之旅」行程則有真姊PURE FOOD➜新和春醬油漬物工廠➜福井食堂➜樂活襪之鄉博物館➜台灣手套博物館➜長青自行車道。

「鐵道田園之旅」從二水車站➜二水自行車出租店➜二水老街➜謝東閔故居➜二水自行車道➜源泉火車站➜林先生廟➜八堡圳公園➜四季農園➜大丘園休閒農場。