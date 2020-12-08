兼顧日月潭排砂渾水發電 自來水公司明年遷移取水口

為改善日月潭水庫嚴重淤積問題，台電今年啟動水利排砂進行低濃度渾水發電，但地方居民惟恐造成放流尾水濁度飆高，影響水里溪出水量及淨水度，行政院中部聯合服務中心上午會同自來水公司現勘取水口，希望透過遷移計劃，來確保南投供水穩定與水質安全無虞。

台灣自來水公司第四區管理處表示，大南投地區的民生供水，主要仰賴水里及集集兩處淨水場，但水里淨水場腹地狹小，且淨水設備效能無法因應未來高濁度的原水，此外集集淨水場主要提供南投市、竹山鎮、草屯鎮及其他鄉鎮支援用水，萬一原水濁度飆高，將導致出水量減少，恐影響20萬供水人口使用。

水里鄉長陳癸佑說，水里溪是原水供應站，提供20萬南投供水人口需求，但憂心台電未來進行水利排砂方案可能造成濁度飆高，居民大都希望台水公司進行水里溪取水口要遷移到虹橋處，務必確保水里溪的乾淨水質，保障民眾能夠安心用水。

魚池鄉長劉啟帆指出，日月潭目前水庫淤積嚴重，長期不僅影響大日月潭的觀光發展，像是遊客最喜歡的遊湖行程，許多遊艇近年常發生擱淺事件，所以水庫清淤作業刻不容緩，但同意民生用水同樣重要，盼12月底前兼顧大南投地區的用水、清淤及水力發電。