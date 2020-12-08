墾丁跨年元旦訂房率8成以上 較往年稍冷

元旦即將到來，屏東恆春半島包括墾丁、四重溪的飯店及民宿跨年及元旦訂房率，目前約在8成至客滿狀態，墾丁飯店業者表示，今年的訂房率現在看來比去年稍冷，但沒有差太多。

墾丁各大飯店目前在跨年夜的訂房率幾乎全滿，民宿則有8成以上，墾丁凱撒飯店表示，跨年夜客滿，元旦及元月2日約8成，比去年少了約1成，墾丁夏都酒店及福華飯店跨年夜客滿，元旦及元月2日則在7至8成，比去年稍差。

夏都酒店及福華飯店表示，去年的元旦有中央的秋冬旅遊補助，今年的安心旅遊補助只到10月，所以10月後旅遊人潮明顯減少，連帶也影響到跨年和元旦的旅遊，另外，「阿妹」張惠妹在台東辦跨年演唱會，墾丁多少受到一點影響。

墾丁飯店業者指出，雖然今年元旦目前看來比去年的訂房率稍差一點，但飯店並沒打算降房價。凱撒表示，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情國旅市場火熱，飯店房間一直滿載，難免有些耗損，也趁著淡季期間進行房間的維護，因此，沒有降低房價。

四重溪溫泉季一直持續到明年3月，四重溪溫泉協會總幹事張正昇表示，自從10月後停止旅遊補助，假日雖然溫泉旅館仍然客滿，但平日人潮只剩4至5成，比去年冷清許多，跨年至元月3日的假日是客滿，和去年一樣，希望政府能夠恢復自由行的補助，不一定要每人新台幣1000元，500元就能增強民眾出遊的意願。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，針對農曆連假之外的淡季國旅自由行，這2天將與業者討論優惠補助方案，近期就會推出。

今年元旦縣府仍然與往年一樣在墾丁龍磐公園舉辦迎曙光活動，除了有DJ表演外，並有IDF戰機衝場。