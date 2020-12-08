照顧90歲失智丈夫心累 奇美醫讓78歲的她喘口氣

奇美醫學中心今年3月開始服務台南市永康區的高負荷家庭照顧者，家庭照顧者服務計畫社工師林宛兪今天分享案例，並邀請當事人78歲婦人阿慧、與她照顧的90歲失智先生現身說法。

約4年多前阿慧先生失智，時常對說過的話、做過的事情沒有印象，當阿慧再次提醒時便會否認，讓阿慧常常對照顧工作感到疲憊。她表示，先生年輕的時候非常疼愛她，每年她過生日時，不管先生身在何處，一定會託人送蛋糕及禮物給她，日常生活也與她相敬如賓。

但罹患失智症後性情轉變，個性變得與先前差異甚遠，不僅會謾罵有時還會不理不睬，看著失智狀況持續惡化，讓阿慧感到心力交瘁，也感慨人生無常。不過自3月起開始參加紓壓活動、照顧技巧訓練、家庭照顧者輕旅行等活動，透過紓壓及輕旅行活動放鬆身心，舒緩因長久以來照顧所產生的緊繃情緒。

阿慧表示，很喜歡照顧技巧訓練的課程，可以學習與失智症患者溝通技巧、預防腰痠背痛及營養健康相關知識等，且能將自己平時所遇到的照顧問題提出來詢問老師，請老師協助解惑，在照顧過程中，不斷學習新知，將照顧工作做得更遊刃有餘。只要與先生一同參加活動，工作人員及其他照顧者們都會特別照顧關心，讓她可以輕鬆一些，無須時時刻刻注意先生的狀況，並能盡情的參與活動；有些照顧者更會自願協助照顧她先生，形成一個互助、相互支持的環境，讓她得以休息喘口氣。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣照顧者的照顧歷程平均約9.9年，每天平均照顧時間13.6小時，日積月累出現肌肉筋骨痠痛、疲憊、失眠、及影響健康狀況，與其他家人關係、社交關係、經濟狀況及憂鬱等問題。

奇美醫學中心服務方案提供心理協談、電話關懷、家庭訪視及紓壓活動等，鼓勵家庭照顧者走出家庭，分享照顧經驗，減少照顧負荷及壓力，降低社會悲劇。林宛兪表示，今年辦紓壓活動30場、紓壓輕旅行4場；安排粉彩指繪陶瓷杯墊、蝶谷巴特遮陽帽、溏心蛋製作等，參與者上課過程都很投入，每次作品完成都很開心。