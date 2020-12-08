快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動物試驗屢遭批殘忍 食藥署改「小綠人」評估方法

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
之前便有動保團體批評健康食品的評估方法殘忍。圖／本報資料照
之前便有動保團體批評健康食品的評估方法殘忍。圖／本報資料照

國內健康食品須拿到「小綠人」認證，才能宣稱其功效，而要拿到認證通常需透過動物實驗證明。但動物試驗方法卻屢遭動保團體批評殘忍，且無法證實對人體確有功效。對此，衛福部食藥署今公告修正「健康食品安全評估方法」，明文規定需經審查通過無虐待動物才能進行相關試驗。法規即日起生效，但生效日起2年內的申請案適用修正前公告方法。

食藥署食品組科長楊依珍表示，日前便已要求業者在進行健康食品安全評估考量時，便須考慮試驗動物福祉的3R精神，包括：取代（Replace）、減量（Reduce）及實驗精緻化（Refine），且過去在審查相關申請案時，也都會檢視是否有通過執行單位的實驗動物照護及使用委員會或小組審查；但本次藉由修改評估方法時，明文寫入法規中。

此次修法重點包括主要有三項，一為明定健康食品安全評估試驗應符合食藥署訂定公告的「非臨床試驗優良操作規範」，或其他經主管機關認可國際組織或國家公告的優良實驗室操作（GLP），且試驗執行前須事先經過執行單位的試驗動物照護及使用委員會或小組審查通過，以確保不會有涉及虐待動物的狀況發生。

二為增訂實驗執行單位及執行人的相關規範，修訂實驗方法，包括試驗物質給予途徑、劑量範圍及組織病理檢驗項目等相關規範；第三則是合併並刪除非必要試驗，落實實驗動物減量。

但是七月曾有動保團體抗議食藥署預告的「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，當中仍有「幫老鼠製造關節炎，再給予受試產品」的動物實驗，且只看動物試驗結果，而未要求人體試驗，無法證明對人體有效。隨著這次新的評估方法出爐，是否意味也將一併刪除？

楊依珍則表示，本次修改的為「食品安全評估方法」，而非「保健功效評估方法」；食品安全評估方法主要是評估食品萃取物做成錠狀、膠囊狀的劑量是否會產生安全危害；功效評估方法食藥署正著手評估，往3R方向或是改採人體試驗的方向修改。

食品安全 食藥署 動保團體

延伸閱讀

金門縣三讀通過「食安自治條例」 檢出瘦肉精將重罰

偷看別人洗澡會長針眼？會被別人傳染針眼嗎？ 醫師破除３大常見迷思

食藥署宣布回收兩項藥品 希敏克膜衣錠及華喘嚀錠

豬肉進口商籲食藥署 公布有及沒有進口萊豬名單

相關新聞

印尼看護工難求 仲介：疫情讓逃跑率高浮檯面

印尼移工染患新冠肺炎比率高，並在國內有疑似交互感染的情況，仲介業者指出，印尼是國內看護工的主要來源國，而看護工因為薪水比...

木星土星超級近合21日登場 400年來難得一見

天氣轉冷，但天象熱度卻飆到破表！除了每小時數量都達百顆以上的雙子座流星雨、象限儀座流星雨分別於12月14日和1月3日達到...

氣候變遷績效吊車尾 學者：台灣再生能源走太慢

德國看守協會發布一年一度的「氣候變遷績效指標」（CCPI），我國去年倒數第三名，今年「微幅前進」為倒數第五，學者指出，我...

照顧90歲失智丈夫心累 奇美醫讓78歲的她喘口氣

奇美醫學中心今年3月開始服務台南市永康區的高負荷家庭照顧者，家庭照顧者服務計畫社工師林宛兪今天分享案例，並邀請當事人78...

動物試驗屢遭批殘忍 食藥署改「小綠人」評估方法

國內健康食品須拿到「小綠人」認證，才能宣稱其功效，而要拿到認證通常需透過動物實驗證明。但動物試驗方法卻屢遭動保團體批評殘...

台灣24小時都能吃到早餐！食物設計師：容許不同生活型態很值得珍惜

食物設計師陳小曼認為，台灣24小時都能吃到早餐，象徵台灣容許了少數生活形態，是非常珍貴的。

總氮量未達「釀造」標準 三醬油挨批標示不實挨罰四萬元

醬油是家家廚房必備的調味品之一，且許多媽媽們偏好購買「純釀」醬油，增添食物風味。但衛福部食藥署今年8至9月稽查99家醬油...

美眉左耳小鑽耳環不見了 竟被肉包在耳垂裡切開才找到

高雄一名年輕女孩和媽媽到大同醫院看診，覺得自己左耳垂有東西，摸起來怪怪的，壓了還會痛。整形外科主治醫師賴雅薇表示，患者耳...

女2周大吃大喝暴肥10公斤昏迷 手術後瘦40公斤找回健康

35歲葉女身高160公分，體重135公斤，罹患糖尿病及睡眠呼吸中止，決定接受胃縮小手術，但術前因壓力大又大吃大喝，2周暴...

劍湖山跨年創新舉 摩天輪三圓變色煙火秀三連發

每年最受矚目的劍湖山世界跨年晚會及焰火秀，今年有別以往，推出獨有的摩天輪三圓變色焰火秀，精采絕倫的重頭戲除12月31日跨...

影／紫南宮牛年領錢母也防疫 不戴口罩領不到

南投竹山紫南宮以發財錢母著稱，上午主委莊秋安宣布牛年新錢母將配合防疫，元旦及春節照例會先發排隊單，同時要求前來排隊的民眾...

釋迦可降血糖？ 糖尿病患誤信偏方反讓血糖失控

坊間傳說吃釋迦可降低血糖，近日不只一名糖尿病患者至南投醫院回診，原本穩定的血糖增加許多，在醫護人員追問下，才發現這些糖尿...

熱門新聞

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

只有1天！說出國片片名 「頂呱呱一斤雞」特價180元

天生有富貴基因！「3星座」跟錢特別有緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。