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掛帥也帶著音樂走 Bose新款音樂太陽眼鏡開箱

撰文 / 楊又肇

▲Bose新款音樂太陽眼鏡採時尚、輕巧外觀設計。 圖／BOSE 提供
▲Bose新款音樂太陽眼鏡採時尚、輕巧外觀設計。 圖／BOSE 提供

去年Bose推出首款將耳機與太陽眼鏡合而為一的音樂太陽眼鏡，今年陸續在台推出分別包含運動款及貓眼款兩種款式，同樣結合可播放音樂，並且能與手機連結功能。

我們這次取得其中運動款與貓眼款進行開箱。

其中，音樂太陽眼鏡運動款是以運動眼鏡為基礎，並且採用熱塑材質TR90製作，標榜可在極端環境使用，同時針對運動配戴需求加上止滑鼻墊，鏡片也採抗光設計，降低眼睛在戶外受強光影情況。防刮防碎的偏光鏡片，適合絕大部分的運動類型和光線條件，且可阻擋高達 99% 的紫外線。

▲與一般太陽眼鏡相同外觀，配戴時不會有明顯突兀感。 圖／BOSE 提供
▲與一般太陽眼鏡相同外觀，配戴時不會有明顯突兀感。 圖／BOSE 提供

內建喇叭採用22mm單體設計，提供可在時速40公里行進速度下仍可維持聆聽音樂狀態，而麥克風則採支援抗風噪與環境雜音設計，藉此確保收音效果。

運動款本身則是以USB-C連接埠進行充電，電力可使用時間約為8小時，同時可透過支援觸控操作的鏡腳調整播放音量。

▲採用Bose獨家開放式聽覺技術 (Open Ear Audio ™ Technology)，透過鏡腳下緣的播放孔出聲，在多數使用情況依然可讓使用者聆聽清晰音樂。 圖／BOSE 提供
▲採用Bose獨家開放式聽覺技術 (Open Ear Audio ™ Technology)，透過鏡腳下緣的播放孔出聲，在多數使用情況依然可讓使用者聆聽清晰音樂。 圖／BOSE 提供

而此次開箱的貓眼款款式，偏向女性使用需求，內建發聲單體為16mm，同樣對應戶外抗噪播放音樂功能，以及5.5小時的播放電力使用時間。

不同於運動款以USB-C連接線補充電力，貓眼款是配合磁吸接點設計的USB連接線充電。

▲貓眼款款式，相較於運動款款式在聲音輸出功率表現較小，但依然能在配戴使用時清楚聆聽音樂。 圖／BOSE 提供
▲貓眼款款式，相較於運動款款式在聲音輸出功率表現較小，但依然能在配戴使用時清楚聆聽音樂。 圖／BOSE 提供

另外，在鏡片選擇部分，運動款款式可依照運動使用需求選擇降低光亮的鏡面橙、在強光下增加對比視覺的鏡面藍。

▲鏡面橙的透光率為20%，可減少水面和雪地等反射表面產生的眩光。 圖／BOSE 提供
▲鏡面橙的透光率為20%，可減少水面和雪地等反射表面產生的眩光。 圖／BOSE 提供

貓眼款式則可選擇玫瑰金與漸變紫色鏡片類型。

▲貓眼款款式採用更時尚造形設計，鏡片材質區分玫瑰金與漸變紫色兩款鍍色款式。 圖／BOSE 提供
▲貓眼款款式採用更時尚造形設計，鏡片材質區分玫瑰金與漸變紫色兩款鍍色款式。 圖／BOSE 提供

在實際體驗中，可以發現兩款眼鏡實際配戴與一般太陽眼鏡並沒有差異，其中運動款本身採抗撞的聚碳酸酯材質打造，搭配自行車安全帽配戴也不會產生影響，同時也兼具耐汗或在惡劣天氣環境使用效果(IPX4防水等級)，另外也能依照使用者鼻樑形式更換鼻墊，並且配合橡膠止滑材質避免配戴運動過程滑落。

而貓眼款則較適合一般外出穿搭使用，雖然本身主要是針對女性配戴需求打造，但男性配戴使用也不會有太大問題。

▲與運動款款式一樣，貓眼款款式也將電池、發聲元件藏在鏡架內，並且透過鏡腳下緣出聲孔播放音樂內容。 圖／BOSE 提供
▲與運動款款式一樣，貓眼款款式也將電池、發聲元件藏在鏡架內，並且透過鏡腳下緣出聲孔播放音樂內容。 圖／BOSE 提供

兩款太陽眼鏡外觀幾乎不會因為搭載擴音功能而顯得突兀，反而與一般太陽眼鏡沒有明顯不同。

除了運動款針對戶外運動設計配置較大的22mm發聲單體，而貓眼款則搭載較小的16mm發聲單體，但均能透過Bose獨家開放式聽覺技術 (Open Ear Audio™ Technology)，在多數使用情況依然可讓使用者聆聽清晰音樂。

另外，配合音樂指向播放設計，除非旁人靠近距離幾乎就在身旁，否則一般情況下，並不會完全聽見眼鏡所播放內容。音量大小一樣可透過前後滑動右邊鏡腳來控制相當方便。

由於眼鏡本身也搭載麥克風設計，因此也能在配戴情況下使用電話通話，或是啟用手機數位助理服務功能，同時透過雙波束成形的麥克風陣列與數位訊號處理，讓通話可以更加清晰。

此次開箱的兩款Bose太陽眼鏡日前都已經在台上市，建議售價則均為新台幣8500元。

Bose音樂太陽眼鏡-運動款:https://bit.ly/2J8z3Lc
Bose音樂太陽眼鏡-貓眼款:https://bit.ly/3l5UF7V
耶誕禮物挑選推薦:https://bit.ly/33UavN3

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