你家也有超潔癖老公？韓國黃太太5秘訣搞定超難搞另一半

「衣服洗過怎麼還覺得不乾淨啊？」「洗衣精味道怎麼那麼重？」「小朋友要穿的，洗完硬梆梆怎麼穿啊？」嫁給超潔癖老公，又是強調細節的處女座，你該怎麼辦？韓國黃太太分享5個關鍵秘訣，教你搞定超難搞另一半。

來自台灣的黃太太，和韓國籍的先生長住韓國，兩年前為讓孩子學中文，一家搬回台灣。住在又陰又雨的淡水，衣服難乾有霉味，讓有嚴重潔癖的老公相當受不了。自從一家人使用Panasonic溫水滾筒洗衣機後，老公再也不抱怨了。

自動投入洗劑功能，解決洗劑殘留問題。 圖／聯合報系 提供

秘訣1：自動投入洗劑不殘留 遠離皮膚過敏

黃太太笑說，老公對衣服的乾淨度很講究，加上小孩有過敏，因此非常在意衣服有沒有真的洗乾淨，更在意洗衣精殘留問題，只要有空，老公都會負責洗衣服，確認衣服真的有洗乾淨。

黃先生表示，洗衣精會選擇無添加、比較溫和的，但過去常抓不準洗衣精投入量，Panasonic溫水滾筒洗衣機有「洗劑量自動精準投入」功能，自動偵測衣物量再也不怕抓不準用量，連最在意的洗劑殘留問題，也一起解決了，更因輕易操作家人可幫忙分擔家事。

少了曬衣過程，洗衣服再也不是難題。 圖／聯合報系 提供

秘訣2：免曬衣 洗烘脫一次搞定

淡水一年四季都很潮濕，衣服曬在外面又會有灰塵、pm2.5。原本就很討厭曬衣服的黃太太，選購洗衣機一定要有洗脫烘功能，還要能抗菌。Panasonic溫水滾筒洗衣機整個洗脫烘過程，大概只要3個多小時就能完成，超方便！

黃先生有嚴重潔癖，連衣服上的棉屑都不放過，過去用其他品牌洗衣機，每次都要拿著滾筒黏衣服，很在乎小細節，自從換洗衣機後，烘完衣服棉絮會自動收成一球，再也不用黏衣服了。

黃太太也分享，如果外出只是一下子，不可能每次回來都丟洗衣機洗，她會用烘乾除菌，把外出衣服烘10分鐘後再掛回衣櫃，除濕抗菌，在疫情期間也多一道防護，會比較放心。

溫水洗衣加上高溫除菌，呵護過敏體質。 圖／聯合報系 提供

秘訣3：三段溫水洗衣 60度高溫抑菌除螨

家裡有小朋友的都知道，衣物襪子都很容易弄髒，黃太太的兒子皮膚敏感，

Panasonic溫水滾筒洗衣機有多種溫水洗衣行程，可以把難清潔的髒污洗得乾乾淨淨。

此外，還可透過高溫60度高溫抑菌除螨，洗完就像曬過太陽一樣的味道，給人一種清新乾淨的安全感，小孩也不會一直抓癢。

曬過太陽一樣的溫風循環烘衣功能，是給家人的最大溫暖。 圖／聯合報系 提供

秘訣4：溫風循環烘衣 快速溫柔乾衣

黃先生除強調衣服乾淨度，也很重視衣服柔軟度。住韓國使用其他品牌洗衣機，洗完覺得衣服不夠柔軟，還另外買寶寶專用洗衣機。使用Panasonic溫水滾筒洗衣機後，洗烘完衣服更蓬鬆柔軟，纖維蓬鬆不打結，孩子超喜歡，就像真的曬過太陽一樣，穿在身上很舒服。

黃先生和黃太太平時都在外面長時間工作，洗衣服的時間很難抓，Panasonic溫水滾筒洗衣機可以透過APP遠端操作，定好衣服洗好的時間，隨時擁有乾淨的衣服，例如黃太太先預約洗衣，晚睡的黃先生睡前就可以把衣服拿出來。

雙效自動槽洗淨，不怕衣服越洗越髒。 圖／聯合報系 提供

秘訣5：雙效自動槽洗淨 平時小保養 x 定期大保養

黃太太很在乎洗衣槽乾淨，之前會定期找專人來清洗洗衣槽，每次洗出大片的黴菌和洗劑殘留髒汙讓她很驚恐，但專人清理費用高讓黃太太不能常常外找。

Panasonic溫水滾筒洗衣機有nanoeTMX雙效自動槽洗淨的設計，每一次洗衣完成後會釋放獨家科技nanoeTMX抑制筒槽黑黴、除臭，3-6個月也能使用槽洗淨模式幫筒槽做個大保養，洗衣槽乾淨，衣服才會徹底洗淨，家人穿得才會安心。

超強洗衣機 搞定超級潔癖又要求完美的老公

「潔癖老公再也沒在唸了！」Panasonic溫水滾筒洗衣機洗淨功能強大，擁有大容量16KG，洗脫烘10KG，洗淨洗劑量自動精準投入、溫水洗衣(40℃溫泡洗+三段溫水、溫風循環烘衣科技、nanoeTMX、雙效自動槽洗淨。

對忙碌的現代人來說，便利性更高，透過「IOT智慧聯網+SmartAPP」功能，也因為有洗劑量自動精準投入，洗衣前不用倒洗劑，可以真正做到遠端遙控一鍵洗衣、定好衣服洗好的時間。。

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