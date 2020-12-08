印尼看護工難求 仲介：疫情讓逃跑率高浮檯面

印尼移工染患新冠肺炎比率高，並在國內有疑似交互感染的情況，仲介業者指出，印尼是國內看護工的主要來源國，而看護工因為薪水比產業移工低，逃跑的機率原本就比較高，現在中斷輸入後，情況將更惡化，看護移工可能「一員難求」，對於有需求的家庭等半年都不一定能等到幫手，是國內未來要面對的問題。

在台南開設仲介公司的高雄市就業服務公會理事長吳錫安表示，從四日起到17日印尼移工暫停輸入，將使得家庭看護工不夠的問題更嚴重，加上從明年起，印尼政府要求看護工的相關費用要全部由雇主負擔，未來雇用印尼看護工的成本更高，但成本高卻沒有保障。

吳錫安表示，目前看護工的每月薪水大約一萬七千到一萬九千元，但產業移工卻適用勞基法的最低基本工資兩萬三千八百元，造成看護工逃跑的機率很高，不是跑到工地、廠房，就是進入醫院成為看護工（薪水比家庭看護工好），產業移工移工本身付擔的成本較高、雇主負擔較低，看護工是相反，一旦看護工跑掉，卻沒有人貼補雇主的損失。

過去他就遇到很多逃跑的案例，依法規定看護工在雇用的三年有效期間內，除了有被虐、性侵等狀況外，不得移轉為產業移工，但看護工可能會擺爛，吵著要轉到產業，雇主與仲介也無奈，這種情況在目前因為疫情國內欠缺移工之下，更為嚴重，變成有工大家搶，薪水最低的看護工將最缺，目前已經要等半年，未來大概會更久。

台南市就業服務公會副理事長王明華則認為，目前規定包括看護工與印尼、菲律賓兩國的產業移工都必須集中檢疫，雖然國內集中檢疫的場所有增加，仍不敷所需，移工要入境都要花比以前多出一到兩個月的時間。

王明華表示，目前政府規定集中檢疫的床位是在四天前通知，時間實在太過緊迫，移工四天前接到通知，要檢疫、辦手續及買機票，現在機票難買，如果等不到機位無法抵台，就又要從頭排隊，實在曠日費時，希望能提前通知，移工可以更早在國外觀察是否有染疫，減少偽陰性染疫者入境的機會。