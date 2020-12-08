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女2周大吃大喝暴肥10公斤昏迷 手術後瘦40公斤找回健康

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲(左)關心葉女術後狀況。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲(左)關心葉女術後狀況。圖／台中慈濟醫院提供

35歲葉女身高160公分，體重135公斤，罹患糖尿病及睡眠呼吸中止，決定接受胃縮小手術，但術前因壓力大又大吃大喝，2周暴肥10公斤，醫療團隊術前訪視葉女，未料其竟陷入昏迷，住進加護病房治療。葉女父母為了女兒好，仍決定要進行手術，葉女術後3個月瘦了40公斤，重拾信心。

台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，葉女罹患乾癬，曾使用類固醇導致身體變成中央型肥胖，還患有嚴重糖尿病，且她未飲食控制，習慣靠大吃大喝紓減工作壓力，更出現呼吸衰竭、睡眠呼吸中止等嚴重肥胖後遺症。葉女父母擔憂女兒健康，希望其接受減重手術。

不過，葉女術前大吃特吃，短短2周體重再暴增10公斤，高達145公斤，減重中心團隊術前訪視，葉女竟陷入昏迷，緊急送加護病房插管治療。

李旻憲表示，葉女在加護病房住了7天，恢復到可接受手術時，腰圍仍超過55吋，腹腔鏡手術必須在病人腹部開3個小洞，將套管伸進腹腔內臟，穿過近20公分厚的肌肉與脂肪層，歷經1個多小時手術成功，目前病情穩定已出院。

葉女接受胃縮小術後，胃減少約3分之2，配合飲食調整，3個月成功瘦了40公斤，舊衣服全都得重新置裝。她開心說，「感覺自己比以前清醒多了，人生也有了目標。」

李旻憲說，胃縮小手術減少胃容量，吃一點就飽，足夠一天生活熱量，手術移除飢餓感，降低食慾帶動瘦身。

手術 減重 睡眠

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