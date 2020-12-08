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劍湖山跨年創新舉 摩天輪三圓變色煙火秀三連發

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
劍湖山世界明年適逢35周年慶，今天先亮相35創新麵包產品，喜迎35歲生日慶。記者陳苡葳／攝影
劍湖山世界明年適逢35周年慶，今天先亮相35創新麵包產品，喜迎35歲生日慶。記者陳苡葳／攝影

每年最受矚目的劍湖山世界跨年晚會及焰火秀，今年有別以往，推出獨有的摩天輪三圓變色焰火秀，精采絕倫的重頭戲除12月31日跨年當晚，元旦至1月2日也將持續推出星空焰火秀，累計秒數長達935秒，將創全台最長焰火秀紀錄。

總經理王瑞堂表示，今年劍湖山世界跨年有8大特色，除有獨家的摩天輪焰火秀，以環山跑動式釋放，範圍達千米；另外針對彰化、雲林、嘉義，身分證開頭N、P、Q者祭出超值票價優惠，2人同行499元，加碼贈送100元現金餐券。

王瑞堂說，12月31日現場購票者可從白天玩到黑夜，另外加送價值398元耐斯好禮，另外在劍湖山世界網路商城購買早鳥雙人票，也可獲贈一組開運好禮。

舞台演出卡司今年將有雲林籍傑出藝人趙敦毅帶來立方體結合現代舞表演，及喚起年代記憶的彩色樂團；王瑞堂表示，最受年輕族群歡迎的鋼琴搖滾風格樂團「Tizzy Bac」、中西合璧R&B「唐貓樂團」、台灣電子療癒樂團「原子邦妮」、新世代獨立樂團「怕胖團」，跨年倒數由新情緒浪潮歌手「Marz23」陪大家迎接2021年到來。

王瑞堂說，劍湖山世界明年適逢35周年慶，今年率先亮相35創新麵包產品，包括35公分長「義式香脆棒」、350克「鳳梨夏威夷果麵包」，喜迎35歲生日慶。

劍湖山世界表示，12月31日度假大飯店訂房雖已爆滿，但1月1日至4日訂房仍開放預訂中，2人成行一泊二食4980元，門票加購價399元即可住宿暢遊劍湖山。

今年受到新冠肺炎疫情影響，重創全球觀光旅遊產業，但國內旅遊反倒升溫，為回饋遊客，劍湖山世界也祭出最新iPhone12於跨年當天抽獎，另也陸續新增獎項，讓遊客開心玩樂之餘，還能滿載而歸迎新年。

劍湖山世界明年適逢35周年慶，今天先亮相35創新麵包產品，喜迎35歲生日慶。記者陳苡葳／攝影
劍湖山世界明年適逢35周年慶，今天先亮相35創新麵包產品，喜迎35歲生日慶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（中）、文化觀光處長陳璧君（左三）、古坑鄉長沈勝騰（左四）及劍湖山世界董事長尤義賢（左二）等人邀全國民眾參加2021跨年晚會。記者陳苡葳／攝影
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劍湖山世界跨年煙火秀今年有別以往，推出全球獨有的摩天輪三圓變色煙火秀。記者陳苡葳／攝影
劍湖山世界跨年煙火秀今年有別以往，推出全球獨有的摩天輪三圓變色煙火秀。記者陳苡葳／攝影

劍湖山世界 跨年晚會 樂團

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