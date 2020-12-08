udn聖誕歡樂送 王品餐券限時拿

2020年即將進入尾聲，大家都沉浸在過節的氛圍中，是否已經計畫好要跟親朋好友吃聖誕大餐、玩交換禮物呢？聯合新聞網要與讀者朋友一起歡度聖誕佳節囉！即日起只要下載 udn News APP，參加【udn 聖誕歡樂送】活動，王品Tasty西堤牛排餐券、陶板屋和風創作料理餐券等超過450份好禮等你拿。

12月份是總是充滿耶誕歡樂氣氛，全台各地紛紛推出節慶限定活動， udn News APP 也特別舉辦了聖誕節活動，每組帳號皆有一次抽獎機會，讓民眾除了去各大商圈感受節慶氛圍外，只要下載 udn News APP就能立刻試手氣，有機會獨享王品集團餐券，犒賞自己！

活動自即日起至12月23日止，只要下載 udn News APP，並開啟選單點選【udn聖誕歡樂送】活動，即可抽王品Tasty西堤牛排餐券、陶板屋和風創作料理餐券、City Café 提貨卡、7-11 100元商品卡、U利點數50點等超過450份獎品，立即就要送給你！

活動步驟

1. 下載udn News APP

2. 開啟並點選「選單」(小提醒：iOS 用戶請點左上方選單、安卓用戶請點右上方輪軸)

3. 參加活動，等待中獎！

iOS 用戶請點選左上方選單

安卓用戶請點右上方齒輪