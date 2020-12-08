快訊

成都新冠疫情再起！四川宣布：進入戰時狀態

【黑幫揭密】真實艋舺！各地角頭貼紅壇 青山祭如黑幫嘉年華

udn聖誕歡樂送 王品餐券限時拿

聯合新聞網 / 台北訊

2020年即將進入尾聲，大家都沉浸在過節的氛圍中，是否已經計畫好要跟親朋好友吃聖誕大餐、玩交換禮物呢？聯合新聞網要與讀者朋友一起歡度聖誕佳節囉！即日起只要下載 udn News APP，參加【udn 聖誕歡樂送】活動，王品Tasty西堤牛排餐券、陶板屋和風創作料理餐券等超過450份好禮等你拿。

12月份是總是充滿耶誕歡樂氣氛，全台各地紛紛推出節慶限定活動， udn News APP 也特別舉辦了聖誕節活動，每組帳號皆有一次抽獎機會，讓民眾除了去各大商圈感受節慶氛圍外，只要下載 udn News APP就能立刻試手氣，有機會獨享王品集團餐券，犒賞自己！

活動自即日起至12月23日止，只要下載 udn News APP，並開啟選單點選【udn聖誕歡樂送】活動，即可抽王品Tasty西堤牛排餐券、陶板屋和風創作料理餐券、City Café 提貨卡、7-11 100元商品卡、U利點數50點等超過450份獎品，立即就要送給你！

活動步驟

1. 下載udn News APP

2. 開啟並點選「選單」(小提醒：iOS 用戶請點左上方選單、安卓用戶請點右上方輪軸)

3. 參加活動，等待中獎！

iOS 用戶請點選左上方選單

安卓用戶請點右上方齒輪

安卓用戶請點右上方齒輪
安卓用戶請點右上方齒輪

聖誕節

延伸閱讀

嵜本生吐司搶進中山站商圈 三號店獨家限定「極起士」

4人同行1人免費！台北萬豪「肋眼牛排吃到飽」千元有找

限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

驚喜滿分的歐風聖誕這樣過：Call聖誕老公公陪你聊天，還送錄影！

相關新聞

降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風仍強，除了北台灣有雨，降雨範圍也會擴...

木星土星超級近合21日登場 400年來難得一見

天氣轉冷，但天象熱度卻飆到破表！除了每小時數量都達百顆以上的雙子座流星雨、象限儀座流星雨分別於12月14日和1月3日達到...

氣候變遷績效吊車尾 學者：台灣再生能源走太慢

德國看守協會發布一年一度的「氣候變遷績效指標」（CCPI），我國去年倒數第三名，今年「微幅前進」為倒數第五，學者指出，我...

醫材極端值竟變建議售價 醫改會：七成漲價品項直接漲到頂

健保署原訂定八大類差額醫材收費天花板，引發醫界反彈後，改由醫學會訂定極端值為上限，健保署並承諾會公佈漲價歷程，不過後續未公開。

男生也會得乳癌 他不菸不酒確診已是第三期

男性也會得乳癌！苗栗縣通霄鎮55歲陳先生1個月前還以為只是良性脂肪瘤，最近到大千綜合醫院求診，發現是有轉移到淋巴的第三期...

準備搶票！ 春節離島機票今晚6時起陸續開放訂位

準備搶票！明年春節有七天假期，交通部民航局日前宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2776架次，計24萬9766個...

中南部今起有雨可以紓解旱象？ 彭啟明給答案了

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中南部今明雲量增多偶陣雨，儘管無法一次紓解旱象，「但可以期待」...

總氮量未達 「釀造」標準 三醬油挨批標示不實挨罰

醬油是家家廚房必備的調味品之一，且許多媽媽們偏好購買「純釀」醬油，增添食物風味。但衛福部食藥署今年8至9月稽查99家醬油...

印尼看護工難求 仲介：疫情讓逃跑率高浮檯面

印尼移工染患新冠肺炎比率高，並在國內有疑似交互感染的情況，仲介業者指出，印尼是國內看護工的主要來源國，而看護工因為薪水比...

美眉左耳小鑽耳環不見了 竟被肉包在耳垂裡切開才找到

高雄一名年輕女孩和媽媽到大同醫院看診，覺得自己左耳垂有東西，摸起來怪怪的，壓了還會痛。整形外科主治醫師賴雅薇表示，患者耳...

女2周大吃大喝暴肥10公斤昏迷 手術後瘦40公斤找回健康

35歲葉女身高160公分，體重135公斤，罹患糖尿病及睡眠呼吸中止，決定接受胃縮小手術，但術前因壓力大又大吃大喝，2周暴...

劍湖山跨年創新舉 摩天輪三圓變色煙火秀三連發

每年最受矚目的劍湖山世界跨年晚會及焰火秀，今年有別以往，推出獨有的摩天輪三圓變色焰火秀，精采絕倫的重頭戲除12月31日跨...

熱門新聞

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

殺破狼占星／2021年桃花最旺&最悲情星座排名出爐 處女座大吉星來了

限時14天、全台限16間店！肯德基「炸三角骨」開賣

不喝咖啡就頭痛憂鬱？ 醫師教你可以這樣減咖啡

只有1天！說出國片片名 「頂呱呱一斤雞」特價180元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。