影／紫南宮牛年領錢母也防疫 不戴口罩領不到

南投竹山紫南宮以發財錢母著稱，上午主委莊秋安宣布牛年新錢母將配合防疫，元旦及春節照例會先發排隊單，同時要求前來排隊的民眾一定要戴口罩，若不戴就不發給錢母。

主委莊秋安指出，錢母最初樣式以新台幣10元貼在祈福小卡，春節期間發給信徒，2012年起生肖龍年開始，參考「龍銀」大小設計錢母，銅幣鍍上純金、純銀，每年元旦、大年初一免費發送生肖招財錢母，總會吸引數萬人排隊搶拿。

莊秋安說，在信眾的期待下，2021年牛年新錢母元旦照常會發，但會有防疫新規定，來排隊的民眾一定要戴口罩，同時保持社交距離，排隊距離會再拉長一點，因為都是在戶外，仍會遵照政府規定，公布要領錢母之前民眾一定要戴口罩。

紫南宮每年錢母分為金幣、銀幣單枚錦袋裝，以及盒裝金、銀套幣組，錢母正面為土地公聖像，背面則刻著當年生肖、金銀財寶、吉祥好話、歲次某某年，每年都有新設計巧思，從簡單塑膠盒到鏤空雕刻木盒、直立式座架，質感每年進步。