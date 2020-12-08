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釋迦可降血糖？ 糖尿病患誤信偏方反讓血糖失控

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投有糖尿病患者誤信吃釋迦可降低血糖，反造成血糖不減反增。圖／南投醫院提供
南投有糖尿病患者誤信吃釋迦可降低血糖，反造成血糖不減反增。圖／南投醫院提供

坊間傳說吃釋迦可降低血糖，近日不只一名糖尿病患者至南投醫院回診，原本穩定的血糖增加許多，在醫護人員追問下，才發現這些糖尿病患誤信吃釋迦可降血糖偏方，反而導致血糖失控，影響病情。

南投醫院營養師毛柔壹說，12月為釋迦產季，是當季水果之一，釋迦營養價值高，含有豐富的鉀、鎂及維生素C。釋迦口感綿密，香甜可口，因此糖分也不容小覷，慢性病患者要小心適量地攝取。

台灣農業技術先進，經由技術改良後的釋迦個個都碩大飽滿還帶有特殊的香氣，好吃得讓人停不下來。毛柔壹說，每100公克去皮去籽釋迦就有104大卡的熱量，是一種熱量及營養密度較高的水果，目前市售的釋迦約一顆一斤重，若一次食用一顆即超過建議的份量，因此提醒糖尿病患者應控制份數，除了分次食用之外多人一起分食也是一種方法。

避免攝取過多的糖分建議攝取的頻率也不宜過多，一周1至2次為限，並與其他水果輪替食用。營養師提醒若是腎功能不佳及限鉀的患者最好與營養師討論之後再攝取，避免攝食過量的鉀離子。

營養師建議，若不小心吃過量的民眾，可在餐後至少30分鐘以上的運動，消耗多攝取的熱量及糖分。也提醒糖尿病患者應均衡飲食、適當運動、遵從醫囑，不要誤信偏方亂服用未經醫學證實的偏方或草藥，以維持血糖穩定。

釋迦是營養美味的水果，南投有糖尿病患誤信吃釋迦可降低血糖，反造成血糖不減反增。圖／南投醫院提供
釋迦是營養美味的水果，南投有糖尿病患誤信吃釋迦可降低血糖，反造成血糖不減反增。圖／南投醫院提供

患者 糖尿病 偏方

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