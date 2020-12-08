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雙12快閃！每房1,212元起 趣淘漫旅3館「年終最優惠」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
趣淘漫旅台北探索客房。圖／凱撒飯店連鎖提供
趣淘漫旅台北探索客房。圖／凱撒飯店連鎖提供

錯過雙11，還有雙12！凱撒飯店連鎖旗下年輕品牌「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」三家飯店聯手推出「快閃雙12」住房優惠。趣淘漫旅-台北每房2,021元起，含一客早餐，加12元則可多一客早餐；6月新開幕的趣淘漫旅-台東每房2,424元起，含早餐與歡樂零食組；年輕人最愛的尖叫飯店趣淘漫旅-台南，符合西元生日內有2個1或2個2，即可以每房1,212元入住豪華景觀客房。

凱撒飯店連鎖旗下「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」品牌廣受年輕族群喜愛，以自由自在、冒險為品牌精神，至今已開設三家分館，自2016年第一家台南館，位於曾文水庫園區中，飯店內設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施更是不可錯過；2017年被稱為IG打卡潮飯店的台北館開幕，座擁五鐵交通優勢，且在年度國際盛事新北耶誕城步行約2分鐘之絕佳位置。

2020年6月最新開幕的台東館，以熱汽球為設計主題，位於台東火車站步行1分鐘，抵達台東等同抵達飯店大廳。

活動優惠以官網為主，可查：https://www.chamcham.com.tw/。

雙12快閃住房優惠：

趣淘漫旅-台北每晚2,021元起

訂購日期：2020/12/10~12/14

入住期間：2021/01/03~3/31

專案內容：

1.平日(周日至周五)入住探索客房乙晚，含一客飯店早餐；周六加500元，春節期間不適用

2.加購第二客早餐12元，每房依房型人數加購(四人房至多四客早餐)

3.官網訂房可加購高鐵票享75折起優惠

訂房專線：02-89516686

趣淘漫旅-台東每晚2,424元起

訂購日期：2020/12/10~12/14

入住期間：2021/01/03~3/31

專案內容：

1.平日(周日至周五)入住雙人探索客房乙晚，含飯店早餐。加人每位成人700元(含早餐)，假日、大假日及春節期間不適用

2.每房加贈歡樂共享零食組乙組(內含餅乾飲品)

訂房專線：089-231188

趣淘漫旅-台南每晚1,212元

訂購日期：2020/12/10中午12:00~12/14 中午12:00

入住期間：2020/12/10~2021/3/31

專案內容：

1.平日(周日至周五)入住雙人豪華景觀客房，不含早餐與活動。早餐加購每人363元、冒險活動六項加購價每人399元。1/21-27寒假期間之平日加價600元，假日及大假日不適用

2.入住者需一位符合西元生日含有2個1或2個2之資格，入住需出示證明文件，限用乙次

訂房專線：06-5753333

台南館白天玩樂尖叫，晚上夜景幽靜美麗。圖／凱撒飯店連鎖提供
台南館白天玩樂尖叫，晚上夜景幽靜美麗。圖／凱撒飯店連鎖提供
台東館的熱氣球主題大廳。圖／凱撒飯店連鎖提供
台東館的熱氣球主題大廳。圖／凱撒飯店連鎖提供

早餐 台東 訂房

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