一張眼底圖可望揪出全身疾病 長庚盼3年內預測心肌梗塞

預測未來疾病的發生，恐怕只需要一張「眼底圖」即可揭開體內潛在的疾病；長庚醫療團隊與台塑企業合作，透過眼底AI技術，觀察眼底的血管變化、血管彎曲程度、視神經周邊變化等，判讀患者的年齡、腎臟功能、糖化血色素等，台塑計畫於未來三年內，透過眼底AI技術，預測更為急性的疾病，如心肌梗塞、腦中風等，避免長期臥床的可能性。

長庚醫院北院區視網膜科主任黃奕修表示，神經與血管穿透全身，所有器官中，眼睛是神經與血管最為密集之處，過去已知肝臟不佳，眼睛會出現黃疸反應，糖尿病患者也會出現眼血管病變，不過，過去醫師大多是透過自身的經驗判讀黃疸或是眼睛血管的變化，也沒有絕對的SOP。

黃奕修表示，人工智慧分析大量的數據後，反而找出疾病病變的規則，從醫師輸入經驗教育AI，到現在已是AI教醫師規則，目前已可以透過眼底圖搭配AI分析，得知民眾的腎臟功能、糖化血色素；後續可蒐集大量的數據，可望從眼底圖中得知，癌症、關節炎等疾病，甚至患者連基本資料都無需提供，就能得知性別、年齡等資訊。

黃奕修表示，希望透過眼底AI抓出「急性疾病」如心肌梗塞、腦中風等，甚至希望能找出罹患失智症的可能性，預估三年內可以突破，另外也希望透過眼底AI，補足資源不足的偏鄉，讓偏鄉地區的民眾可透過一張眼底圖，更能確定罹患的疾病為何，而不是下山做了檢查，先上山等報告，再過幾天再下山就診，太過舟車勞頓，不過要透過此達到遠距醫療，仍需要法規上的鬆綁，才能達成。