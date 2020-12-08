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幼師研習沒得請假還恐被罰錢 全教總籲給職場保障

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全教總表示，目前幼兒園教保服務人員研習，僅桃園市、嘉義市給予公假或補休，呼籲各縣市主管單位應在教保人員平日研習給予公假，假日研習應給予補休或加班費。記者趙宥寧／攝影
全教總表示，目前幼兒園教保服務人員研習，僅桃園市、嘉義市給予公假或補休，呼籲各縣市主管單位應在教保人員平日研習給予公假，假日研習應給予補休或加班費。記者趙宥寧／攝影

公、私立幼兒園教保服務人員每年依法要參加18小時以上專業知能研習，但教保員平日都在園所照顧幼童，根本離不開園所，不少人只能犧牲假日來研習，事後也沒補休、公假，若當年度沒上滿18小時，教保員還可能會被依「幼照法」第38條處最高6000元以下罰緩。

全教總表示，目前全台僅桃園市、嘉義市給予公假或補休，呼籲各縣市主管單位應在教保人員平日研習給予公假，假日研習應給予補休或加班費

幼兒園教保服務員泛指提供教保服務的園長、教師、教保員及助理教保員，全國教師工會總聯合會今早召開記者會，以行動劇展現教保員的辛苦，平日不僅要照顧保育、親師溝通、教學評量、環境維護、製作幼兒檔案，受「教保人員服務條例」規範，每年依法要進修18小時，包含基本救命術、緊急事故處理等，但平日沒時間，只能利用假日去研習。

今年受疫情影響，上半年教保研習多取消辦理，依法規定研習又必須上好上滿，下半年研習大塞車，且多集中在假日，教學現場抱怨連連。全教總幼委會主委楊逸飛表示，教保研習等同是員工訓練，「怎麼會要員工用自己的假去受員工訓練？」雖有線上研習，但線上研習也不是開了網站人就可以跑了，還是要實務操作。

公幼教師楊麓潔說，幼教現場忙碌，根本沒法利用平日參加研習，必須犧牲假日，還要四處拜託人照顧家中的幼兒，更不用談補休、加班費，還要擔心因時數不足被罰錢，對幼教師信心嚴重打擊。

目前全台僅嘉義市、桃園市有給予教保員專業研習的公假或補休。嘉義市教師職業工會理事長林文章表示，今年10月終於收到市府教育處回文，教保員研習平日給予公假、假日給予補休。他認為，教保研習是專業成長的一部分，肯定嘉義市政府願意傾聽教保員心聲，呼籲各縣市應跟進。

全教總理事長侯俊良表示，近期新竹市、台中市、台南市教師工會也陸續發文政府要求教保員研習，應給予公假或補休，至今仍未收到正式回應。全教總上月底公開肯定台中市調整教師例假日出勤補償機制，增加「領取加班費」選項，但未向下觸及到「教保員」，全教總呼籲應一併跟進。

全國教師工會總聯合會今早召開記者會，以行動劇展現幼教現場教保員的困境。記者趙宥寧／攝影
全國教師工會總聯合會今早召開記者會，以行動劇展現幼教現場教保員的困境。記者趙宥寧／攝影

補休 加班費 全教總

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