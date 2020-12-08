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「100種春節行程」任你挑！可樂旅遊早鳥價再省1千元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
H2O Hotel高雄水京棧國際酒店的豪華年夜飯。圖／高雄水京棧國際酒店提供
H2O Hotel高雄水京棧國際酒店的豪華年夜飯。圖／高雄水京棧國際酒店提供

2020國旅熱潮不斷，為迎接2021年新春的到來，可樂旅遊推出「100種春節遊程」，強調春節不用辛苦下廚做年夜飯、想走春不必人擠人還要擔心找停車位、也不再需要熬夜搶車票，以「超前部屬」的準備包辦過年大小事。

可樂旅遊推出的百種春節遊程，含括一日遊、多日遊、自由行或單純訂房，提早報名再享每人最高折價1000元或免小費等好康；2日遊(含)以上行程，配備導覽耳機。此外，春節期間一房難求，訂房早鳥專案可搭配一泊二食及春節特色活動再享優惠價。

其中的「年夜飯系列」，可選擇在充滿美食美景與濃厚文化底蘊的台南，感受年節慶典，再到有百年歷史的清朝古厝裡品嘗古早台灣味，藏身於巷弄裡的「筑馨居」保留建築特色，一道道結合在地食材精心烹調的無菜單料理，不但能吃出兒時記憶，還有一份濃濃的家鄉味。除了復古老宅風味，也有五星奢華饗宴。榮獲世界奢華酒店大賞殊榮的H2O Hotel 高雄水京棧國際酒店，主打的「豪華私房圍爐宴」，也在行程之列。

若要尋找最有年味的「祈福走春」，少不了朝拜聖地雲林北港朝天宮；或前進台南十鼓文創的百年宅邸永樂町鼓茶樓，以新創的「三說一體」─說茶、說書、說菜，融合打擊樂表演以及詼諧的「答嘴鼓」，重現台南府城傳奇故事。充滿宮廷氛圍的高雄圓山飯店也能大玩COSPLAY，換上華麗中式旗袍，穿梭在古色古香的廳堂，宛如置身50年代的夜上海，這也是可樂旅遊特別與飯店首次合作的新年禮物。

今年最夯的「偽出國」，台東鹿野高台熱氣球繫留升空體驗，一秒感受在土耳其搭乘熱氣球的恣意暢快；南投鳥居喫茶食堂，帶著濃濃的日式風情，餐廳裡遺留著日據時代的歷史足跡，現場還可穿著浴衣品嘗日式美食，體驗秒到日本的感動。

單純訂房或一泊二食等選項也多，可樂旅遊最推薦「溫泉泡湯系列」及「五星度假系列」。此外，全台自由行行程包括無菜單料理、賓士包車、五星飯店、質感民宿、接送服務等皆備，同時可代訂火車票、房位及機位。相關資訊可上網查詢。

高雄圓山飯店旗袍換裝體驗。圖／可樂旅遊提供
高雄圓山飯店旗袍換裝體驗。圖／可樂旅遊提供
台東鹿野高台熱氣球繫留升空體驗，有秒出國的感受。圖／可樂旅遊提供
台東鹿野高台熱氣球繫留升空體驗，有秒出國的感受。圖／可樂旅遊提供

春節 訂房 北港朝天宮

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