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醫材極端值竟變建議售價 醫改會：七成品項直接漲到頂

聯合報 / 記者邱宜君/台北即時報導
左起為醫改會副執行長林雅惠、台灣病友聯盟常務理事吳鴻來、台灣醫療改革基金會執行長王梅影、台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊。記者邱宜君／攝影
左起為醫改會副執行長林雅惠、台灣病友聯盟常務理事吳鴻來、台灣醫療改革基金會執行長王梅影、台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊。記者邱宜君／攝影

健保署原訂定八大類差額醫材收費天花板，引發醫界反彈後，改由醫學會訂定極端值為上限，健保署並承諾會公佈漲價歷程，不過後續未公開。台灣醫療改革基金會自行調查比價網上一萬多個品項中，有531個品項漲價，而且高達67.7%漲價品項直接漲到極端值，其餘三成漲價品項也趨近於極端值，極端值儼然變成「建議售價」，呼籲健保署應說明。

另外，真正用過比價網的民眾僅5%；調查也發現民眾最想知道的事情是自費醫材到底哪裡好，醫改會呼籲衛福部應苦民所苦，修正現有醫病共享決策機制的不足，保障民眾知情權。

醫改會在健保署9月公布相關政策之後開始分析，11月完成531個品項的價格變動情形。醫改會執行長王梅影指出，半數品項（54%）提高價格，漲價品項中近七成（67.6%）直接提高到極端值，另外三成也是直接趨近於極端值，代表極端值已經變成建議售價。其中一家醫院之人工髖關節，價格從1萬1960元直接漲到4萬2200元，漲幅高達252%，使用率第二高的塗藥支架和生物瓣膜也是漲價多、降價少，支架漲價39項、降價36項；瓣膜漲價29項、降價14項。

王梅影表示，健保署九月曾說要公佈漲價歷程，後來卻跳票，結果靠民間團體自己調查，才釐清有上述情形，這其實是政府責任，呼籲健保署應善盡說明義務。另外，醫改會針對533名近三年曾經自費就醫的民眾進行調查也發現，健保署和醫學會雖然立意良善，設計了比價網和極端值，希望民眾不要多花冤枉錢，但民眾根本不買單，就算醫材定價風波被媒體熱烈報導，僅5%民眾曾經用過。

另外，雖然各界常提到私人保險有助民眾負擔自費，醫改會調查發現，只有不到一成民眾，因為私人保險給付而選擇自費，反而有近一半（47.8%）民眾因自費醫療費用造成自己和家人的經濟負擔。對於同醫材在不同醫院的費用比較，民眾並不那麼感興趣，民眾優先考量的其實是自費品項是否適合自己？自費到底哪裡比健保更好？預估收費金額是多少？自費品項的副作用和風險？自費同意書的內容是什麼意思？

台灣病友聯盟常務理事吳鴻來表示，沒人希望手術失敗，病人最在乎的未必是價錢，反而更想知道如何做出對自己比較好的決定。現在坊間自費醫材同意書，有的是太過簡略，連中文品名都沒有，另外則是有些太過專業，密密麻麻的專業術語，民眾根本看不懂。

吳鴻來指出，很多需要考慮差額醫材的病人，是在緊急就醫、措手不及之下要做決定，沒有時間可以查閱資料，結果長久下來病人習慣被動接受，不扮演更主動的角色，這非常可惜，其實很多醫病溝通的誤會是可以避免的。呼籲民眾也要積極了解醫療的不確定性，政府也應該更積極教育民眾如何看病，促成良好的醫病溝通、共享決策的機制。

醫改會董事長劉淑瓊表示，健保署應確實查核比價網資料的真確性，並且提出醫材比價網極端值訂定的「影響評估」，例如這次漲價多的是哪些品項、哪些層級的醫院、幅度是否合理，如果使用量大或是病人多的公立醫院，應該要進一步商榷和討論漲價的合理性。劉淑瓊也建議，健保署應該、逐步將自費或差額使用率高、符合效益的項目逐步納入健保給付，才能真正促進民眾使用新醫療科技、減輕治療負擔。

健保 漲價 醫材

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