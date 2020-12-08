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長照住宿式機構少一構面不補助 陳時中：妥協空間不大

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民進黨立委吳玉琴今天質詢時關切長照政策。圖/擷取自國會頻道
民進黨立委吳玉琴今天質詢時關切長照政策。圖/擷取自國會頻道

民進黨立委吳玉琴今天表示，政府的「住宿式機構品質提升卓越計畫」公布四大構面，若缺少一項就無法補助，這是否有改善空間；衛福部長陳時中表示，政府對機構的補助不少，給了錢就要看到成果，否則照顧、管理不善的問題會層出不窮，四大構面的妥協空間不大，「今天妥協一個明天就兩個，後天三個，最後全部都發」。

吳玉琴今天質詢時關切長照政策，她表示台北市每萬名失能老人的床位數約1262床，比周邊縣市新北、宜蘭和桃園少一半，若依照OECD（經濟合作暨發展組織）的標準，全國失能長者的床位需求數是15萬床，目前供給11萬，還有約4萬床的缺口，需求是有的，但長照服務法通過後才增加14間、一千多床，照這速度，還要努力約156年才能補足，政府有沒有具體政策解決住宿型機構不足的問題。

陳時中表示，是否評估還有4萬床需求有討論空間，因為國內有充足的外勞，且國人多喜歡住在家裡，評估起來約兩萬多床，近年來公司補助私人機構及公營自辦，有5千多床陸續要完成，未來在偏遠地區將分成高中低需求，92個沒有住宿機構的地區將劃分成52個生活點，中、高需求再設定住宿型機構。

吳玉琴說，政府的住宿式機構品質提升卓越計畫，預計要投入90億協助，但政府公布四大構面，缺少一項就不補助，很多機構反應，這樣很多委員去審查，但優秀的機構繼續補助，待改善的小型機構和需要提升品質的機構，缺一個構面就拿不到，這要如何改善？

陳時中說，這個妥協空間不大，過去老福機構妥協很多，但現有評鑑標準不符合未來需要，政府對機構給的錢不算少，每床給補助，給了錢必然要看到成果，不然照顧不善、管理不善的問題會層出不窮。

陳時中說，今天妥協一個構面，明天就會兩個、後天三個，最後全部都發，所以政府不太會讓這個步，機構需要升級，有錢就要去改善，若機構沒有錢政府要求改善這樣沒道理，政府也發了不少錢不少，機構不改、有能力不改當然很難發，政府可以考慮給一點時間，但不會讓規定的構面從四個變三個再變兩個。

陳時中 長照 民進黨

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