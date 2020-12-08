男生也會得乳癌 他不菸不酒確診已是第三期

男性也會得乳癌！苗栗縣通霄鎮55歲陳先生1個月前還以為只是良性脂肪瘤，最近到大千綜合醫院求診，發現是有轉移到淋巴的第三期乳癌，醫師安排全乳房切除及腋下淋巴結清除，術後安排接受化學治療及荷爾蒙治療，少見病例提醒男性朋友注意。

大千醫院指出，陳先生平日不抽菸、不喝酒，生活作息正常，1個月前發現右乳頭有小硬塊，當時診斷可能只是良性脂肪瘤，因此沒有在意，近日因硬塊變大且有壓迫感，到醫院就診，經超音波檢查發現，硬塊雖直徑只有1公分，但密度高且邊緣不規則，疑似惡性腫瘤，經切片檢查後確認是男性乳癌。

醫師為他安排全乳房切除及腋下淋巴結清除後，發現竟是有轉移到淋巴的第3期乳癌，因此手術後安排接受化學治療及荷爾蒙治療。

大千醫院外科主任馮啟彥表示，多數民眾都認為乳癌是女性才會發生的，其實男性也有乳腺組織，也可能出現癌細胞變化而導致乳癌，雖然男性發生的機率是女性的百分之一，但因為缺乏警覺性，一旦確診時多數都已晚期，加上男性脂肪組織較少，癌細胞容易轉移，因此早期發現及治療是提高存活率的主要關鍵。

一般常見的男性乳癌症狀有乳頭凹陷、皮膚有脫屑或紅疹、乳頭有異常分泌物、乳房硬塊等；高風險族群則有家族乳癌遺傳基因、幼年時曾接受胸部放射線治療、抽菸、罹患肝功能疾病、飲酒過量，及肥胖等因子，如陳先生作息正常卻罹患乳癌，實屬少見。